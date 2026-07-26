موافقت با صادرات مشروط گوشت مرغ

به گزارش ایلنا، بر اساس این مکاتبه، صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰، در چارچوب ضوابط و شرایط تعیین‌شده، مجاز اعلام شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی ماه‌های گذشته، صادرات برخی محصولات پروتئینی مثل تخم مرغ با هدف تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با محدودیت‌هایی موقت همراه بود. اکنون موافقت با صادرات مشروط این اقلام نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش دارد ضمن حفظ تعادل بازار داخل، امکان صادرات مازاد تولید را نیز برای فعالان این بخش فراهم کند.

اجرای این تصمیم در صورت مدیریت همزمان تولید، ذخایر و عرضه داخلی، می‌تواند به توسعه بازارهای صادراتی صنعت طیور، افزایش ارزآوری و ایجاد انگیزه بیشتر برای تولیدکنندگان منجر شود؛ با این حال، استمرار این سیاست به وضعیت تولید، قیمت‌های داخلی و شرایط بازار مصرف وابسته خواهد بود.

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