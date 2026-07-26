۹ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی با اشاره به قرار گرفتن کشور در حساس‌ترین روز‌های مصرف برق تابستان گفت: اگر پیش‌بینی‌ها محقق شود، در هفته جاری از اوج بار سال عبور خواهیم کرد؛ روز‌هایی که بیشترین نیاز به انرژی وجود دارد و افزایش دمای هوا، به‌ویژه در روز دوشنبه، مصرف برق را بیشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص استان‌های جنوبی کشور افزود: تلاش ما این است که برق مورد نیاز این مناطق بدون محدودیت تأمین شود و به همین دلیل از مردم درخواست کردیم با مدیریت مصرف، امکان برق‌رسانی پایدار به استان‌های گرمسیر را فراهم کنند.

وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم اظهار داشت: نتیجه این همکاری، کاهش روزانه حدود ۲ هزار مگاواتی مصرف برق کشور بود که افتخاری بزرگ و نماد همدلی مردم ایران محسوب می‌شود و همین صرفه‌جویی، توان شبکه برای تأمین برق مناطق جنوبی را افزایش داد.

وی با بیان اینکه از اوج مصرف تابستان گذشته تاکنون ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است، گفت: این افزایش تنها از محل احداث نیروگاه‌های جدید نبوده، بلکه با تکمیل تعمیرات اساسی و بازگشت واحد‌های قدیمی به مدار نیز محقق شده است. همچنین از ابتدای هفته جاری حدود ۳ هزار مگاوات به تولید برق کشور افزوده شده و شبکه برق با آمادگی مناسبی وارد اوج بار تابستان شده است.

وزیر نیرو با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنعت برق در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: با وجود آسیب دیدن برخی تأسیسات و واحد‌های نیروگاهی، شبکه برق کشور با تلاش شبانه‌روزی متخصصان صنعت برق پایدار ماند و امروز باید قدردان همراهی مردم در مدیریت مصرف باشیم.

وزیر نیرو بار دیگر از مردم خواست همانند هفته گذشته با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در عبور موفق از اوج بار تابستان همراهی کنند و گفت: استمرار این همکاری، امکان تأمین پایدار برق مناطق گرمسیر را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

وی از کاهش قابل توجه سرانه مصرف آب خبر داد و افزود: دربرخی مناطق، سرانه مصرف روزانه آب از حدود ۲۳۰ لیتر به کمتر از ۱۵۰ لیتر رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای مدیریت مصرف وجود دارد و مردم شرایط کشور را به‌خوبی درک کرده‌اند.

وزیر نیرو همچنین از بهره‌برداری و سنکرون شدن چندین واحد نیروگاهی جدید خبر داد و گفت: واحد بخار نیروگاه عسلویه با ظرفیت ۱۸۲ مگاوات وارد مدار شده، واحد سیکل ترکیبی نیروگاه فردوسی نیز سنکرون شده و مراحل نهایی راه‌اندازی را طی می‌کند. همچنین واحد جدید نیروگاه چمشیر با ظرفیت ۵۵ مگاوات به شبکه سراسری برق پیوسته است.

وی ادامه داد: هفته گذشته ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد و این هفته نیز ۱۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور افزوده می‌شود. همچنین نیروگاه خرم‌آباد نیز به شبکه برق متصل شده است.

وزیر نیرو با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه صنعت برق گفت: بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های جدید با سرمایه‌گذاری غیردولتی احداث شده‌اند و وزارت نیرو تلاش کرده با بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌ها را به سمت توسعه زیرساخت‌های انرژی هدایت کند.

وی درباره نیروگاه بخارعسلویه نیز اظهار داشت: این واحد با استفاده از حرارت خروجی نیروگاه‌های قبلی و بدون مصرف سوخت اضافی، برق تولید می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های سیکل ترکیبی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی افزود: برای نخستین بار نیروگاه زمین‌گرمایی کشور وارد مدار شده و با بومی‌سازی این فناوری، ایران به جمع کشور‌های بهره‌بردار از انرژی زمین‌گرمایی پیوسته است. به گفته وزیر نیرو، این نیروگاه با استفاده از انرژی حرارتی اعماق زمین، گام مهمی در کاهش وابستگی صنعت برق به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود و پروژه‌های جدیدی نیز در این حوزه به‌زودی آغاز خواهد شد.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های متعدد در حوزه آب و برق گفت: امسال طرحهای مهمی در زمینه آبرسانی شهری و روستایی، احداث تصفیه‌خانه‌ها، انتقال آب و توسعه زیرساخت‌های انرژی به بهره‌برداری رسیده که بیانگر توان بالای مهندسی و فنی کشور است. وی همچنین تأکید کرد صنعت آب و برق با وجود برخی فرسودگی تجهیزات، در جریان حوادث و آسیب‌های اخیر با سرعت مشکلات را برطرف کرده و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یافته است.

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