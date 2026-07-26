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صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد

صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد
کد خبر : 1818618
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فهرست سیزدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه ۹ تیر ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به آگاهی می‌رساند فهرست ١٠ کد تعرفه پیوست مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یاد شده نمی‌شوند.

لذا جهت اضافه شدن به فهرست رفع ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ ارسال می‌شود.

صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد

 

 

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