صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه ۹ تیر ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به آگاهی می‌رساند فهرست ١٠ کد تعرفه پیوست مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یاد شده نمی‌شوند.

لذا جهت اضافه شدن به فهرست رفع ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ ارسال می‌شود.