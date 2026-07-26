قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۵۶۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۲۰۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۰۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۵۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۲۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۸۹۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۱۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۵۰۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۳ هزار و ۷۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۲ هزار و ۸۲۹ تومان است.