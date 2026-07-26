متقاضیان مسکن ملی تنها یک ماه برای دریافت وام ۲۰۰ میلیونی فرصت دارند

به گزارش ایلنا، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از اختصاص یک همت از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به واحدهای نهضت ملی مسکن با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در تکمیل واحدهای حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی مقرر شد صندوق ملی مسکن برای واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی از طریق بانک مسکن پرداخت کند، افزود: با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌ها و افزایش میزان حمایت از ذی‌نفعان نهایی، دستورالعمل پرداخت این تسهیلات برای سال جاری بازنگری شد و سقف تسهیلات برای هر متقاضی واجد شرایط به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: انتخاب متقاضیان از طریق سامانه «تم» (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) و با معرفی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های عمران شهرهای جدید انجام می‌شود و ذی‌نفعان پس از معرفی از سوی صندوق ملی مسکن، بر اساس فرآیند تعیین‌شده به بانک مسکن مراجعه کرده و تسهیلات را با شرایط اعلامی بانک دریافت می‌کنند.

مختاری با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تقویت آورده متقاضیان برای تکمیل واحدهای مسکونی است، تصریح کرد: تاکنون درخواست یک هزار متقاضی برای دریافت این تسهیلات دریافت و پاسخ داده شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه منابع این تسهیلات از سوی صندوق ملی مسکن تأمین و در اختیار بانک مسکن قرار گرفته، ضروری است فرآیند پرداخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به اولویت‌بندی پرداخت این تسهیلات گفت: پرداخت وام‌ها با اولویت ۱۶۰ هزار متقاضی انجام می‌شود که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی کرده است تا واحدهای آنها در سال جاری تکمیل و تحویل شود.

مختاری افزود: متقاضیان معرفی‌شده یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت وام اقدام کنند و در صورتی که در این بازه زمانی تسهیلات را دریافت نکنند، منابع مسدود نخواهد شد و به سایر پروژه‌ها و متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن و در قبال دریافت ۲ درصد کارمزد، پرداخت این تسهیلات را به‌عنوان مشوق تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی انجام می‌دهد.