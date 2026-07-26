غلامعلی حدادعادل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به روحیات و سیاست‌های آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر کشور درباره مسائل اقتصادی به ویژه موضوع معیشت مردم و دهک‌های کم درآمد اظهار داشت: در یک کلام می‌توانم بگویم که ایشان شبیه به پدر است. یعنی همان ارزش‌ها و همان منش‌ها و همان بینش، همان دلسوزی‌ها و مردمی بودن که در حضرت آقا سراغ داشتید، در آقا مجتبی هم دیده می‌شود و وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که ایشان در مراسم رهبر شهید دیده نشدند ابهاماتی درباره سلامت‌شان ایجاد شد، آیا شما از احوال رهبر اطلاعی دارید؟ گفت: انشالله آقا مجتبی سلامت هستند. ایشان فعلا به دلیل مسائلی، با جایی و کسی ارتباطی ندارند اما انشالله که سلامت هستند.

حداد عادل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قبل از رهبری آقا مجتبی، رسانه‌های معاند درباره فعالیت‌های اقتصادی ایشان گزارش‌های منتشر کردند که سوالاتی را در بخشی از اذهان عمومی ایجاد کرد، شغل اصلی ایشان در طول این مدت چه بوده است، تاکید کرد: تمام این موضوعات دروغ پردازی بوده، ایشان یک طلبه بودند و همان شهریه‌ای که همه طلبه‌ها دریافت می‌کنند، ایشان هم همان شهریه را دریافت می‌کردند.

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