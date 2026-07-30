در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
سایه جنگ بر امنیت انرژی؛ از بحران تردد در تنگه هرمز تا نفت ۲۰۰ دلاری
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر کشورهای متخاصم حقوق ایران را به رسمیت نشناسند، اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد دید؛ این ضربه بر هزینههای حیاتی مثل دارو، آموزش و تحقیق و سایر کالاهای اساسی در تمام کشورها اثر میگذارد.
هدایت الله خادمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تاثیر تنشهای اخیر بر امنیت تجارت نفت اظهار داشت: حمل نفت نیازمند شناورهای عظیمی است که ساخت آنها زمانبر و پرهزینه است. در شرایط فعلی، ریسک بالایی برای خریداران ایجاد شده؛ از یک سو با چالش محاصره دریایی و از دیگر سو با محدودیتهای مدیریت تنگه هرمز مواجهیم که تردد کشتیها را مختل کرده است.
وی افزود: در این شرایط صادرات نفت کاهش و قیمتها روند صعودی میگیرند و بحران انرژی جهانی در حال وخامت است.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اگر کشورهای متخاصم حقوق ایران را به رسمیت نشناسند، اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد دید؛ این ضربه بر هزینههای حیاتی مثل دارو، آموزش و تحقیق و سایر کالاهای اساسی در تمام کشورها اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه کشورهای منطقه در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند، گفت: کشورهایی مثل عراق، عربستان و امارات به دنبال خطوط لوله و مسیرهای جایگزیناند تا وابستگی خود را به تنگه هرمز کاهش دهند. مثلا عراق بدنبال ایجاد مسیر جدید خط لوله از کشور سوریه است، اگرچه هرمز به دلیل صادرات LNG و سایر کالاها اهمیت استراتژیک خود را حفظ میکند، اما این تلاشها نشاندهنده عمق نگرانی منطقه است.
خادمی با اشاره روند صعودی قیمت نفت خاطرنشان کرد: تقاضای جهانی انرژی ثابت است و با کاهش عرضه، قیمتها بالا میرود. دنیا اکنون در حال استفاده از ذخایر استراتژیک است و اگر وضعیت ادامه یابد، قیمت ۲۰۰ دلار برای هر بشکه نفت دور از ذهن نیست.
وی بیان کرد: باتوجه به شکننده شدن بازار نفت و اقتصاد وابسته به انرژی دنیا امیدواریم هرچه زودتر آرامش به منطقه بازگردد و در این راستا همه کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت باید همگام شده و مسیر تجارت انرژی را هموار کنند.