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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

سایه جنگ بر امنیت انرژی؛ از بحران تردد در تنگه هرمز تا نفت ۲۰۰ دلاری

سایه جنگ بر امنیت انرژی؛ از بحران تردد در تنگه هرمز تا نفت ۲۰۰ دلاری
کد خبر : 1818074
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یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر کشورهای متخاصم حقوق ایران را به رسمیت نشناسند، اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد دید؛ این ضربه بر هزینه‌های حیاتی مثل دارو، آموزش و تحقیق و سایر کالاهای اساسی در تمام کشورها اثر می‌گذارد.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تاثیر تنش‌های اخیر بر امنیت تجارت نفت اظهار داشت: حمل نفت نیازمند شناورهای عظیمی است که ساخت آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است. در شرایط فعلی، ریسک بالایی برای خریداران ایجاد شده؛ از یک سو با چالش محاصره دریایی و از دیگر سو با محدودیت‌های مدیریت تنگه هرمز مواجهیم که تردد کشتی‌ها را مختل کرده است.

وی افزود: در این شرایط صادرات نفت کاهش و قیمت‌ها روند صعودی می‌گیرند و بحران انرژی جهانی در حال وخامت است.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اگر کشورهای متخاصم حقوق ایران را به رسمیت نشناسند، اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد دید؛ این ضربه بر هزینه‌های حیاتی مثل دارو، آموزش و تحقیق و سایر کالاهای اساسی در تمام کشورها اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه کشورهای منطقه در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند، گفت: کشورهایی مثل عراق، عربستان و امارات به دنبال خطوط لوله و مسیرهای جایگزین‌اند تا وابستگی خود را به تنگه هرمز کاهش دهند. مثلا عراق بدنبال ایجاد مسیر جدید خط لوله از کشور سوریه است، اگرچه هرمز به دلیل صادرات LNG و سایر کالاها اهمیت استراتژیک خود را حفظ می‌کند، اما این تلاش‌ها نشان‌دهنده عمق نگرانی منطقه است.

خادمی با اشاره روند صعودی قیمت نفت خاطرنشان کرد: تقاضای جهانی انرژی ثابت است و با کاهش عرضه، قیمت‌ها بالا می‌رود. دنیا اکنون در حال استفاده از ذخایر استراتژیک است و اگر وضعیت ادامه یابد، قیمت ۲۰۰ دلار برای هر بشکه نفت دور از ذهن نیست.

وی بیان کرد: باتوجه به شکننده شدن بازار نفت و اقتصاد وابسته به انرژی دنیا امیدواریم هرچه زودتر آرامش به منطقه بازگردد و در این راستا همه کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت باید همگام شده و مسیر تجارت انرژی را هموار کنند.

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