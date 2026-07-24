محدودیت برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز کاهش مییابد
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از اقدامی مؤثر در ادامه روند جبران کسری برق صنایع خبر داد و گفت: با تأمین حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید، محدودیت برق صنایع مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز شنبه از دو روز به یک روز در هفته کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به تداوم برنامههای این وزارتخانه برای جبران کسری برق صنایع اظهار کرد: در ادامه اقدامات انجامشده برای بهبود تأمین برق بخش تولید، از روز شنبه محدودیت برق صنایع مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دو روز به یک روز در هفته کاهش خواهد یافت.
سخنگوی صنعت برق کشور میزان برق اختصاصیافته به اجرای این برنامه را حدود ۴۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: این ظرفیت از محل صرفهجوییهای انجامشده و همچنین افزایش تولید نیروگاههای جدیدی تأمین شده است که طی یک هفته اخیر به شبکه سراسری برق متصل شدهاند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد:کاهش محدودیت برق این شهرکهای صنعتی، گام دیگری در مسیر جبران کسری برق صنایع و حمایت عملی از استمرار تولید و فعالیت واحدهای صنعتی کشور به شمار میرود. وزارت نیرو با بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود، در تلاش است برق بیشتری در اختیار بخش مولد و صنایع قرار دهد.
رجبیمشهدی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تداوم این روند خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط تأمین برق، افزایش ظرفیت تولید نیروگاهها و استمرار همکاری مشترکان خانگی در مدیریت مصرف، روند کاهش محدودیتها برای سایر مشترکان صنعتی نیز ادامه خواهد یافت.
وی در پایان گفت: هدفگذاری وزارت نیرو این است که متناسب با شرایط شبکه، ظرفیت بیشتری برای تأمین برق پایدار صنایع فراهم شود تا با جبران کسری برق صنایع، زمینه استمرار تولید، صیانت از اشتغال و تقویت فعالیتهای اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.