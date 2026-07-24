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خرید۸۰ هزار تن دانه‌ روغنی از کشاورزان سراسر کشور

خرید۸۰ هزار تن دانه‌ روغنی از کشاورزان سراسر کشور
کد خبر : 1817705
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سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور خبر داد و گفت: این سازمان برای خودکفایی در تولید روغن گامی بلند برداشته است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، علی برابری اظهار کرد: خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی، تحقق زنجیره ارزش با فرآوری دانه‌های روغنی در شبکه تعاون روستایی و حذف خام‌فروشی هدف‌گذاری صنایع تبدیلی در تعاون روستایی است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی و ارتقای امنیت غذایی، موفق به خرید ۸۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی از شبکه‌های تعاونی روستایی کشور شد.

وی تصریح کرد: با درایت مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری مسئولیت خرید دانه‌های روغنی به شبکه تعاون روستایی، فرآیند خرید محصولات شامل کلزا، کاملینا و گلرنگ با مشارکت گسترده شبکه تعاونی‌های روستایی به انجام رسید.

ارتقای زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به راهبرد این سازمان برای گذار از خام‌فروشی گفت: رویکرد ما در این دوره، صرفاً محدود به خرید محصولات نبود؛ بلکه با هدف تکمیل زنجیره ارزش، مذاکرات جدی با صنایع تبدیلی و غذایی صورت گرفت.

وی افزود: بر این اساس محصولات خریداری‌شده بلافاصله پس از تحویل در مراکز خرید، برای استحصال روغن و فرآوری به صنایع مربوطه ارسال شدند.

برابری با تشریح دستاوردهای اجرایی این طرح، از استان گلستان به عنوان یکی از کانون‌ های موفق در تکمیل زنجیره ارزش یاد کرد و گفت: در این استان، بخشی از کلزای خریداری‌ شده با عقد قرارداد با کارخانجات روغن‌کشی، فرآوری شد.

وی اضافه کرد: روغن استحصالی حاصل از این فرآیند جهت عرضه در روستابازارها روانه شبکه توزیع شد و کنجاله تولیدی نیز در اختیار اتحادیه دامداران قرار گرفت که این اقدام گامی عملیاتی در راستای توانمندسازی شبکه تعاونی‌ های روستایی و کشاورزی است.

افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیر کشت

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این اقدامات را فراتر از خرید تضمینی دانست و گفت: فرآوری محصولات در داخل شبکه تعاون روستایی، اطمینان‌خاطر بیشتری به کشاورزان می‌دهد. این حرکت، مشوقی قدرتمند برای توسعه سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال‌های آتی خواهد بود و به کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی کمک شایانی می‌کند.

به گفته برابری، اقدامات راهبردی سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال جاری علاوه بر تثبیت بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نقش بسزایی در تأمین بخشی از نیاز صنایع خوراک دام ایفا کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این سازمان با تداوم سیاست‌ های حمایتی و تسهیل‌گری در حوزه‌ صنایع تبدیلی بتواند انگیزه کشاورزان برای ورود به عرصه کشت دانه‌های روغنی را بیش از پیش تقویت کند.

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