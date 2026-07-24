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به دنبال تقویت روابط تجاری با عراق هستیم

به دنبال تقویت روابط تجاری با عراق هستیم
کد خبر : 1817700
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، بر ضرورت تقویت روابط تجاری دو کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه استقبال از نخست وزیر عراق گفت: حدود ۱۲ میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق و واردات ما از این کشور کمتر از یک میلیارد دلار است.

وی اضافه کرد: حجم روابطمان عمدتاً در حوزه صادرات انرژی یعنی صادرات گاز و برق است و به دنبال این هستیم که بتوانیم این تراز تجاری را تا حدی متعادل‌تر کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پتانسیل‌های موجود میان دو کشور همسایه، افزود که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های غیرنفتی و متنوع‌سازی سبد تجاری، روابط اقتصادی فیمابین را به سطحی متوازن و پایدارتر برساند.

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