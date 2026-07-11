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جابه‌جایی یک‌هزار و ۶۲۰ دستگاه خودرو در مسیر دریایی کیش طی هفته گذشته

جابه‌جایی یک‌هزار و ۶۲۰ دستگاه خودرو در مسیر دریایی کیش طی هفته گذشته
کد خبر : 1817551
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طی هفته گذشته، یک‌هزار و ۶۲۰ دستگاه خودروی سواری و ۸ هزار و ۶۱۵ مسافر از مسیر دریایی کیش تردد کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته، در مجموع ۸ هزار و ۶۱۵ مسافر و سرنشین خودرو از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردند که از این تعداد، ۴ هزار و ۵۸۷ نفر مسافر ورودی و ۴ هزار و ۲۸ نفر خروجی بودند.

در  بازه زمانی ۱۳ لغایت ۱۹ تیرماه، ۱۱۸ سفر لندینگ‌کرافت انجام شد که طی آن، یک‌هزار و ۶۲۰ دستگاه خودرو جابه‌جا شد؛ از این تعداد، ۸۳۲ دستگاه خودرو وارد جزیره کیش و ۷۸۸ دستگاه از جزیره خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۲ هزار و ۴۹۶ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۲ هزار و ۳۶۴ سرنشین در مسیر خروجی با این شناورها جابه‌جا شدند.

در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۲۱ سفر دریایی انجام شد که طی آن، ۳ هزار و ۷۵۵ مسافر جابه‌جا شدند؛ از این تعداد، ۲ هزار و ۹۱ نفر مسافر ورودی و یک‌هزار و ۶۶۴ نفر مسافر خروجی بودند.

 

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