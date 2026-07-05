ثبت ۸۷ پرواز در نخستین هفته بازگشایی فرودگاه کیش

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، از ۴ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۴۵ پرواز ورودی و ۴۲ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش به ثبت رسید.

در بازه زمانی ۵ لغایت ۱۲ تیرماه، ۳ هزار و ۷۹۹ مسافر با پروازهای ورودی وارد جزیره شدند و ۴ هزار و ۲۸۶ مسافر نیز با پروازهای خروجی، کیش را به مقصد سایر شهرهای کشور ترک کردند.

هواپیمایی کیش با انجام ۸۵ پرواز شامل ۴۴ پرواز ورودی و ۴۱ پرواز خروجی، بیشترین سهم را از عملیات پروازی این بازه به خود اختصاص داد و در مجموع ۷ هزار و ۷۳۴ مسافر را جابه‌جا کرد.

شرکت هواپیمایی سروش‌ایر نیز با انجام یک پرواز ورودی و یک پرواز خروجی، ۳۵۱ مسافر را در مسیرهای منتهی به جزیره کیش و بالعکس جابه‌جا کرد.

بر پایه این آمار، هواپیمایی کیش ۹۷.۷ درصد از مجموع پروازها و ۹۵.۷ درصد از جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی کیش را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

تداوم فعالیت پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش پس از بازگشایی، ضمن تسهیل تردد مسافران و بهبود دسترسی هوایی به جزیره، زمینه احیای تدریجی مسیرهای پروازی و بازگشت شبکه حمل‌ونقل هوایی کیش به شرایط پایدار را فراهم می‌کند. استمرار این روند می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی جزیره و افزایش گزینه‌های سفر برای کیشوندان و گردشگران داشته باشد.