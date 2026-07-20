نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت:
افزایش ۹۳ درصدی تسهیلات قرضالحسنه پرداختی بانک کشاورزی در چهار ماهه نخست سال جاری
بانک کشاورزی طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرد که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۲.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر، تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی جامعه روستایی، در چهار ماهه نخست سال جاری معادل ۱۶۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۷۸ هزار و ۶۰ میلیارد ریالی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، تسهیلات قرضالحسنه این بانک در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۸۴ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال بود و عملکرد سال جاری بیانگر رشد ۹۲.۶ درصدی مبلغ تسهیلات این بخش است.
بر اساس این گزارش، اعتبارات قرضالحسنه پرداختی بانک کشاورزی در قالب سرفصلهای تکلیفی و حمایتی متنوعی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خوداشتغالی و کارآفرینی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، و همچنین تسهیلات حمایتی مسکن محرومین صادر شده است تا روند عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق کمبرخوردار شتاب بیشتری به خود بگیرد.