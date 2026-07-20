ارائه ارز اربعین توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی در راستای ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به زائران اربعین حسینی(ع)، امکان ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن «آپ» را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقاضیان حقیقی دریافت ارز اربعین می توانند از طریق اپلیکیشن «آپ» نسبت به ثبت درخواست، احراز هویت و واریز معادل ریالی ارز اقدام کرده و پس از 24 ساعت ارز خود را از شعبه تعیینشده بانک کشاورزی دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، فروش ارز اربعین به صورت دینار عراق با نرخ مصوب خواهد بود و به هر زائر واجد شرایط، تا سقف۲۰۰ هزار دینار اختصاص مییابد.
شایان ذکر است ارز اربعین به زائران بالای ۵ سال تعلق میگیرد و سرپرست خانواده ها نیز می توانند از طریق اپلیکیشن آپ به ازای اعضای تحت تکفل خود ثبت درخواست کرده و نسبت به دریافت ارز اقدام کنند.