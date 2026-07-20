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ارائه ارز اربعین توسط بانک کشاورزی

ارائه ارز اربعین توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1817456
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بانک کشاورزی در راستای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران اربعین حسینی(ع)، امکان ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن «آپ» را فراهم کرده است.

 

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقاضیان حقیقی دریافت ارز اربعین می توانند از طریق اپلیکیشن «آپ» نسبت به ثبت درخواست، احراز هویت و واریز معادل ریالی ارز اقدام کرده و پس از 24 ساعت ارز خود را از شعبه تعیین‌شده بانک کشاورزی دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، فروش ارز اربعین به صورت دینار عراق با نرخ مصوب خواهد بود و به هر زائر واجد شرایط، تا سقف۲۰۰ هزار دینار اختصاص می‌یابد.

شایان ذکر است ارز اربعین به زائران بالای ۵ سال تعلق می‌گیرد و سرپرست خانواده ها نیز می توانند از طریق اپلیکیشن آپ به ازای اعضای تحت تکفل خود ثبت درخواست کرده و نسبت به دریافت ارز اقدام کنند.

 

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