ارائه ارز اربعین توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقاضیان حقیقی دریافت ارز اربعین می توانند از طریق اپلیکیشن «آپ» نسبت به ثبت درخواست، احراز هویت و واریز معادل ریالی ارز اقدام کرده و پس از 24 ساعت ارز خود را از شعبه تعیین‌شده بانک کشاورزی دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، فروش ارز اربعین به صورت دینار عراق با نرخ مصوب خواهد بود و به هر زائر واجد شرایط، تا سقف۲۰۰ هزار دینار اختصاص می‌یابد.

شایان ذکر است ارز اربعین به زائران بالای ۵ سال تعلق می‌گیرد و سرپرست خانواده ها نیز می توانند از طریق اپلیکیشن آپ به ازای اعضای تحت تکفل خود ثبت درخواست کرده و نسبت به دریافت ارز اقدام کنند.

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