به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی جامعه روستایی، در چهار ماهه نخست سال جاری معادل ۱۶۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۷۸ هزار و ۶۰ میلیارد ریالی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۸۴ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال بود و عملکرد سال جاری بیانگر رشد ۹۲.۶ درصدی مبلغ تسهیلات این بخش است.

بر اساس این گزارش، اعتبارات قرض‌الحسنه پرداختی بانک کشاورزی در قالب سرفصل‌های تکلیفی و حمایتی متنوعی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خوداشتغالی و کارآفرینی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، و همچنین تسهیلات حمایتی مسکن محرومین صادر شده است تا روند عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار شتاب بیشتری به خود بگیرد.