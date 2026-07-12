به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در حالی که مجموع صدور ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی داخلی و اوراق گام در این بانک طی سه‌ماهه نخست سال 1404 معادل 95 هزار میلیارد ریال بود، این رقم در سه‌ماهه نخست سال 1405 به 182 هزار و 107 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر این اساس، رشد صدور این سه ابزار تعهدی کلاسیک در سال 1405 نسبت به دوره مشابه سال 1404 برابر با 87 هزار و 107 میلیارد ریال و معادل 91.7 درصد است. این رشد، با توجه به فعال بودن این ابزارها در هر دو دوره مقایسه، نشان‌دهنده تقویت واقعی استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی سرمایه در گردش و پشتیبانی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.

این گزارش می‌افزاید: بانک کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال 1405 علاوه بر ابزارهای کلاسیک، استفاده از دو ابزار تعهدی جدید برات الکترونیکی سپامی و اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» را نیز در دستور کار قرار داده است.

حجم صدور این دو ابزار در سه‌ماهه نخست 1405 در مجموع به 208 هزار و 436 میلیارد ریال رسیده و با اضافه شدن این دو ابزار جدید، مجموع کل ابزارهای تعهدی بانک کشاورزی شامل ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام، برات الکترونیکی سپامی و اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» در سه‌ماهه نخست 1405 به 390 هزار و 543 میلیارد ریال بالغ شده است. بر همین اساس، در مقایسه با رقم 95 هزار میلیارد ریالی سه‌ماهه نخست سال 1404، رشد کل ابزارهای تعهدی در سال 1405 برابر با 295 هزار و 543 میلیارد ریال و معادل 311 درصد اعلام برآورد می‌شود.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولین برات الکترونیک سپامی خود را در اردیبهشت‌ماه 1405 در محیط عملیاتی صادر کرد؛ ابزاری که به‌عنوان یکی از ابزارهای مدرن در تأمین مالی مبتنی بر زنجیره، امکان ثبت، انتقال و تسویه تعهدات را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند و می‌تواند با کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت و کوتاه شدن زمان گردش اسناد، به ارتقای کارایی تأمین مالی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کمک کند.

همچنین از دی‌ماه سال گذشته، بانک کشاورزی مدل جدیدی از اعتبار برای تأمین نهاده و حمایت از واحدهای تولیدی طراحی و عملیاتی کرد که با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران و مرغداران، به‌صورت اختصاصی برای زنجیره تأمین نهاده‌های تولید تعریف شده است. «نوی‌پو» به‌گونه‌ای طراحی شده است که تولیدکنندگان بتوانند بدون نیاز به آورده نقدی و بدون پرداخت سود بانکی، تنها با پرداخت کارمزد صدور ضمانت‌نامه، اعتبار لازم برای خرید نهاده و خوراک دام و طیور را دریافت کرده و این اعتبار را به فروشندگان منتقل کنند. این سازوکار، فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش داده و دسترسی آنها به نهاده‌های ضروری را تسهیل می‌کند.

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