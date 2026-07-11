حمایت 100 همتی بانک کشاورزی از تولید، اشتغال و امنیت غذایی در سه ماهه نخست سال 1405

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک تا پایان خرداد 1405 معادل 61.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی پرداخت کرده که عمدتاً در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه و تکمیل طرح‌های فعال در زیربخش‌های کشاورزی، دام، طیور، شیلات و صنایع غذایی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش تولید تخصیص یافته است.

بر اساس این گزارش، این میزان تسهیلات با تمرکز بر تأمین مالی فعالیت‌های مولد، ضمن کمک به تحکیم اشتغال در بخش‌های تولیدی، نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها و محصولات اساسی داشته و با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و استمرار تولید داخلی پرداخت شده است.

همچنین بانک کشاورزی علاوه بر پرداخت تسهیلات نقدی، از ابزارهای تعهدی نوین برای حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی بهره گرفته است. بر این اساس، تا پایان خرداد 1405، مجموع ارزش این ابزارها حدود 39 همت شامل ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی داخلی (LC)، گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی سپامی و اعتبار زنجیره تأمین «نوی‌پو» بوده است.

این گزارش می‌افزاید: مجموع حمایت تسهیلاتی و اعتباری بانک کشاورزی از تولید، اشتغال و امنیت غذایی تا پایان خرداد 1405 به رقم 100.7 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده رویکرد چندوجهی بانک در تأمین مالی بخش‌های مولد است. به‌گونه‌ای که از یک سو تسهیلات مستقیم، نیازهای فوری سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری را پاسخ می‌دهد و از سوی دیگر، ابزارهای تعهدی، جریان تأمین مالی را در طول زنجیره تأمین نهاده‌ها و محصولات تنظیم و پایدار می‌کند.