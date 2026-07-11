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نماینده دشت مغان: «نوی پو» بانک کشاورزی، نوآوری در تامین مالی و شفافیت اقتصادی است

نماینده دشت مغان: «نوی پو» بانک کشاورزی، نوآوری در تامین مالی و شفافیت اقتصادی است
کد خبر : 1817429
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نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که توسعه ابزارهای نوین تامین مالی از جمله «نوی‌پو» توسط بانک کشاورزی علاوه بر تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان، به مهار تورم و افزایش شفافیت مالی در زنجیره تأمین و توزیع کمک می کند، گفت: افزایش سرمایه و تقویت بانک کشاورزی، ضرورتی راهبردی برای تداوم حمایت این بانک از امنیت غذایی کشور است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ابراهیم فهیمی با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح‌های اعتباری بانک کشاورزی تصریح کرد: توسعه ابزارهای اعتباری، علاوه بر افزایش قدرت خرید تولیدکنندگان، گردش منابع مالی را مستقیماً در خدمت تولید قرار می‌دهد و موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی در زنجیره کشاورزی می‌شود. همچنین این رویکرد، نقش بانک را از بنگاه‌داری به سمت ایفای مأموریت اصلی خود یعنی خدمت‌رسانی به بخش تولید و حمایت از کشاورزان سوق می‌دهد.

وی همچنین درباره طرح «نوی‌پو» اظهار داشت: این خدمت نوآورانه بانک کشاورزی، با کاهش وابستگی به مبادلات نقدی، زمینه تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مالی زنجیره تولید را فراهم می‌کند و آثار مثبتی در کنترل نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی و افزایش شفافیت اقتصادی دارد.

فهیمی تأکید کرد: حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و اصلاح سازوکارهای حمایتی، می‌تواند نقش واسطه‌ها و زمینه‌های بروز فساد در زنجیره تأمین و توزیع را کاهش دهد و عدالت بیشتری را در تخصیص منابع به تولیدکنندگان واقعی رقم بزند؛ رویکردی که شایسته حمایت و توسعه در نظام اقتصادی کشور است.

این نماینده مجلس با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات برخی گندمکاران، اجرای طرح اعتباری گندم توسط بانک کشاورزی را راهکاری مؤثر برای کاهش فشار مالی بر کشاورزان دانست و خاطرنشان کرد: این ابزارها می‌تواند بخشی از نیازهای مالی تولیدکنندگان را تا زمان تسویه مطالبات تأمین کرده و استمرار تولید را تضمین کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک کشاورزی اظهار داشت: تقویت سرمایه این بانک، امکان حمایت بیشتر از فعالان بخش کشاورزی را فراهم می‌کند و اقدامی موثر در ارتقای امنیت غذایی، توانمندسازی تولیدکنندگان و حمایت از اقشار مولد جامعه به شمار می‌رود. هر میزان منابع بیشتری در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد، با هدایت آن به سمت تولید، زمینه افزایش تولید محصولات اساسی، اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی فراهم خواهد شد.

 

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