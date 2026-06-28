جهش ۱۲۲ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک کشاورزی در خردادماه
تسهیلات قرضالحسنهٔ ازدواج و فرزندآوری پرداختشده توسط بانک کشاورزی، طی خردادماه سال جاری نسبت به پایان اردیبهشت، با جهش ۱۲۲ درصدی در مبلغ و رشد ۱۲۷ درصدی در تعداد همراه بود.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر کشور با هدف تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، تا پایان خردادماه سال جاری در مجموع ۲۰ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنهٔ ازدواج و فرزندآوری به ۸ هزار و ۱۲۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کردهاند. این آمار در پایان اردیبهشتماه سال جاری معادل پرداخت ۹ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۵۷۹ نفر بود.
بر اساس این گزارش، در مقطع یادشده ۵ هزار و ۱۵۴ فقره تسهیلات قرضالحسنهٔ ازدواج به مبلغ ۱۷ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۶۹ فقره تسهیلات قرضالحسنهٔ فرزندآوری به مبلغ ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال به هموطنان پرداخت شده است.
بانک کشاورزی در راستای مأموریت خود در حمایت از خانواده و خدمترسانی به جامعه، تخصیص تسهیلات قرضالحسنهٔ ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داده و با تسهیل شرایط دسترسی به این تسهیلات، گامی مؤثر در تحکیم بنیان خانواده و تقویت جمعیت جوان برداشته است.
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