فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه

فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه

فروش فوق‌العاده محصولات گروه‌ سایپا از روز سه‌شنبه 30 تیر‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح فروش فوق‌العاده خودروهای کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR و کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه رینگ فولادی و SBR از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 30 تیرماه آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه دوم مردادماه فرصت ثبت نام وجود دارد.

در این طرح فروش متقاضیان برخی از محصولات گروه خودرو سازی سایپا در قالب طرح‌های عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌توانند برای محصولات ذکر شده ثبت‌نام کنند.

مشتریان صرفاً امکان انتخاب یک مدل خودرو را تا تکمیل ظرفیت خواهند داشت و تحویل خودروها ۹۰ روزه خواهد بود. منتخبین از طریق قرعه کشی مشخص خواهند شد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

انتهای پیام/