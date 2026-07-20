خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه

فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه
کد خبر : 1817402
لینک کوتاه کپی شد.

فروش فوق‌العاده محصولات گروه‌ سایپا از روز سه‌شنبه 30 تیر‌ماه آغاز می‌شود.

فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه

فروش فوق‌العاده محصولات گروه سایپا از سه شنبه آغاز می‌شود + بخشنامه

فروش فوق‌العاده محصولات گروه‌ سایپا از روز سه‌شنبه 30 تیر‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح فروش فوق‌العاده خودروهای کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR و کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه رینگ فولادی و SBR از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 30 تیرماه آغاز و تا ساعت 24 روز جمعه دوم مردادماه فرصت ثبت نام وجود دارد.

در این طرح فروش متقاضیان برخی از محصولات گروه خودرو سازی سایپا در قالب طرح‌های عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌توانند برای محصولات ذکر شده ثبت‌نام کنند.

مشتریان صرفاً امکان انتخاب یک مدل خودرو را تا تکمیل ظرفیت خواهند داشت و تحویل خودروها ۹۰ روزه خواهد بود. منتخبین از طریق قرعه کشی مشخص خواهند شد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل