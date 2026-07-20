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سایپاگام تولید دسته‌سیم‌های مگاموتور را به مرحله تولید انبوه رساند

سایپاگام تولید دسته‌سیم‌های مگاموتور را به مرحله تولید انبوه رساند
کد خبر : 1817400
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شرکت سایپاگام در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای خود برای تکمیل زنجیره تأمین و افزایش داخلی‌سازی، پس از طی فرآیندهای مهندسی، کنترل کیفیت و دریافت تأییدیه‌های فنی، تولید دسته‌سیم محصولات مگاموتور را با موفقیت نهایی کرد و این محصول اکنون در آستانه ورود به مرحله تولید

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در راستای تحقق اهداف راهبردی گروه سایپا در توسعه سبد محصولات، تکمیل زنجیره تأمین و ارتقای توان تولید داخل، شرکت سایپاگام موفق شد پس از پشت سر گذاشتن فرآیندهای تخصصی مهندسی، نمونه‌سازی و کنترل کیفیت، تولید دسته‌سیم محصولات مگاموتور را با موفقیت به سرانجام برساند.

مدیرعامل شرکت سایپاگام، موفقیت حاصل‌شده را نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان در مسیر توسعه سبد محصولات و حمایت از توان فنی متخصصان داخلی دانست.

وی با تأکید بر اینکه تکیه بر دانش بومی و انطباق با استانداردهای کیفی، مهم‌ترین عامل موفقیت در توسعه زنجیره تأمین است، از تلاش‌های واحد مهندسی در تدوین مدارک فنی، اجرای فرآیند نمونه‌سازی و عبور موفق از مراحل فنی تا رسیدن به تولید انبوه قدردانی کرد.

این دستاورد که با هدایت و پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد شرکت محقق شده است، پس از انجام آزمون‌های کنترل کیفیت و دریافت تأییدیه‌های فنی از سوی شرکت مگاموتور، وارد مرحله اجرایی شد.

بر این اساس، با اخذ تأییدیه نمونه اولیه، دسته‌سیم‌های تولیدی سایپاگام با موفقیت از فاز مهندسی عبور کرده و به‌صورت رسمی وارد مرحله «یک‌روز خط» شده‌اند و هم‌اکنون مقدمات آغاز تولید انبوه این محصولات در حال انجام است؛ اقدامی که نقش مؤثری در توسعه سبد محصولات سایپاگام، افزایش ظرفیت تولید و تقویت زنجیره تأمین گروه سایپا خواهد داشت.

 

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