مدیرعامل شرکت سایپاگام، موفقیت حاصل‌شده را نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان در مسیر توسعه سبد محصولات و حمایت از توان فنی متخصصان داخلی دانست.

وی با تأکید بر اینکه تکیه بر دانش بومی و انطباق با استانداردهای کیفی، مهم‌ترین عامل موفقیت در توسعه زنجیره تأمین است، از تلاش‌های واحد مهندسی در تدوین مدارک فنی، اجرای فرآیند نمونه‌سازی و عبور موفق از مراحل فنی تا رسیدن به تولید انبوه قدردانی کرد.

این دستاورد که با هدایت و پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد شرکت محقق شده است، پس از انجام آزمون‌های کنترل کیفیت و دریافت تأییدیه‌های فنی از سوی شرکت مگاموتور، وارد مرحله اجرایی شد.

بر این اساس، با اخذ تأییدیه نمونه اولیه، دسته‌سیم‌های تولیدی سایپاگام با موفقیت از فاز مهندسی عبور کرده و به‌صورت رسمی وارد مرحله «یک‌روز خط» شده‌اند و هم‌اکنون مقدمات آغاز تولید انبوه این محصولات در حال انجام است؛ اقدامی که نقش مؤثری در توسعه سبد محصولات سایپاگام، افزایش ظرفیت تولید و تقویت زنجیره تأمین گروه سایپا خواهد داشت.