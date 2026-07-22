مجمع شسپا ۲۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کرد/ شگفتی سهامداران از رشد ۷۹۴ درصدی سود نفت سپاهان در بهار ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، امروز (چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) با حضور حدود ۸۵،۴۷ درصد از سهامداران در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت مورد تایید حاضرین در مجمع قرار گرفت و به تصویب رسید.

در ادامه مجمع، ۲۰۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد، سودی که کام سهامداران به خصوص سهامداران خرد را شیرین کرد.

فرهاد امین‌دهقان، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در این مجمع با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تولید و فروش، سال ۱۴۰۴ را سالی حساس و پرکار و موفق دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ اقدامات بزرگی در شرکت انجام شد و با وجود بحران‌های مختلف داخلی و خارجی، نفت سپاهان مسیر باثباتی را پشت سر گذاشت.

امین‌دهقان در ادامه با اشاره به گزارش‌های خیره‌کننده شرکت در بهار ۱۴۰۵، این دوره را تحولی بی‌سابقه در تاریخ بهره‌برداری شرکت توصیف و تأکید کرد: شرکت نفت سپاهان، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن پایه در خاورمیانه، موفق شده است در سه ماهه نخست سال جاری، به ازای هر سهم مبلغ ۷۶۷ ریال سود شناسایی کند که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

رشد ۷۹۴ درصدی سود خالص نفت سپاهان در یکسال

مدیرعامل نفت سپاهان افزود: سود خالص شرکت در این دوره به رقم ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سود ۵۰ هزار میلیارد ریالی کل سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده تکرار یک سال کامل در فقط یک فصل است.

وی افزود: این میزان سود، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۷۹۴ درصد و نسبت به بودجه پیش‌بینی‌شده ۱۶،۵۰۰ میلیارد ریالی ۱۴۰۵، افزایشی حدود ۱۶۰ درصدی را ثبت کرده است.

رشد ۶۲ درصدی فروش صادراتی (ارزی) نفت سپاهان در ۳ ماهه امسال

یکی از بخش‌های مهم سخنرانی مدیرعامل به موفقیت در عرصه صادرات اختصاص داشت.

امین‌دهقان با اشاره به شرایط سخت تحریمی گفت: با وجود محدودیت‌های بین‌المللی که بسیاری از صنایع کشور را با کاهش صادرات مواجه کرده، شرکت نفت سپاهان موفق شد در سه‌ماهه اول امسال، رشد ۶۲ درصدی در فروش صادراتی (ارزی) خود نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کند. این دستاورد، حاصل استراتژی دقیق و تلاش شبانه‌روزی همکاران من خانواده بزرگ شرکت نفت سپاهان است.

امین دهقان درباره چشم‌انداز ماه‌های آینده گفت: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که تدوین شده، روند رو به رشد سودآوری شرکت در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. افزایش بهره‌وری خطوط تولید، توسعه شبکه توزیع و بهینه‌سازی زنجیره تأمین از جمله محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.

به گزارش ایلنا، نفت سپاهان پس از سه دوره متوالی کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور، سال گذشته به عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شد.

انتهای پیام/