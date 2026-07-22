طرح «روزنو» بانک تجارت؛ گامی نوین در تأمین مالی زنجیره ارزش/ چگونه روزنو قدرت خرید خانوار را افزایش میدهد؟
در شرایطی که تأمین مالی خُرد و افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده، بانک تجارت با معرفی طرح «روزنو» گام بلندی در راستای تسهیل خرید اقساطی و حمایت از کسب و کارها برداشته است.
به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که تأمین مالی خُرد و افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده، بانک تجارت با معرفی طرح «روزنو» گام بلندی در راستای تسهیل خرید اقساطی و حمایت از کسب و کارها برداشته است. این محصول که بر اساس مدل تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) طراحی شده، با هدف تکمیل زنجیره مالی میان مصرفکننده، فروشنده و بانک، امکان خرید اعتباری آسان و سریع را برای اشخاص حقیقی فراهم میآورد.
طرح روزنو که در فاز نخست خود با همکاری فروشگاههای زنجیرهای معتبری مانند دیلیمارکت، هایمارت، هفت و هالیدی آغاز به کار کرده، با استقبال قابل توجهی از سوی جامعه هدف مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح میتواند الگویی موفق برای توسعه بانکداری خرد و افزایش شفافیت در معاملات باشد.
اعتبار تا ۵۰۰ میلیون ریال؛ تحولی در قدرت خرید خانوار
طرح روزنو با ارائه اعتبار خرید تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، امکان دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز روزمره را برای مشتریان فراهم کرده است. این اعتبار با بازپرداخت ۴ قسط ماهانه مساوی، فشار مالی ناشی از خریدهای عمده را کاهش داده و به خانوادهها کمک میکند تا بدون دغدغه نقدینگی، نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
یکی از مهمترین مزایای این طرح برای مصرفکنندگان، تخصیص اعتبار بدون نیاز به مراجعه به شعبه و از طریق پلتفرم آنلاین «باروک» است. به طوری که کاربران با دریافت پیامک و ورود به این پلتفرم، میتوانند در کمتر از چند دقیقه اعتبار خود را دریافت و از فروشگاههای طرف قرارداد خرید کنند. همچنین در صورت تعهد بازپرداخت توسط سازمان متبوع، نیازی به ارائه ضامن یا وثیقه نیست که این امر دسترسی به اعتبار را بیش از پیش تسهیل میکند.
حمایت از کسب و کارها با تسویه سریع و تضمین پرداخت
در سوی دیگر این طرح، فروشگاهها و پذیرندگان نیز از مزایای قابل توجهی بهرهمند میشوند. یکی از مهمترین چالشهای کسب و کارها، تأخیر در وصول مطالبات و ریسک نکول مشتریان است. طرح روزنو با تضمین پرداخت توسط بانک تجارت، این ریسک را به صفر رسانده و فرآیند تسویه حساب را به شکلی چشمگیر تسهیل کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مبالغ فروش فروشگاهها در طی ماه تجمیع شده و روز ششم ماه بعد به صورت پیش از موعد تسویه میشود. این رویکرد علاوه بر افزایش نقدینگی فروشندگان، هزینههای مرتبط با دریافت چک و مدیریت حسابهای دفتری را حذف میکند. مسئولان بانکی معتقدند که این مدل تأمین مالی، علاوه بر افزایش حجم معاملات، به توسعه بازار و جذب مشتریان جدید برای فروشگاهها کمک شایانی خواهد کرد.
چشمانداز توسعه و تنوع گروههای کالایی
هرچند فاز نخست طرح روزنو بر اقلام تندمصرف و پوشاک متمرکز شده است؛ اما برنامههای توسعه آن در فازهای بعدی نویدبخش گستره وسیعتری از گروههای کالایی است. براساس اطلاعات منتشر شده، در فاز توسعه، امکان خرید کالاهای دیجیتال (موبایل، لپتاپ، تبلت)، خدمات خودرویی و لوازم یدکی و همچنین خدمات سلامت (دارو، مکمل و تجهیزات پزشکی) فراهم خواهد شد.
همچنین فروشگاههای زنجیرهای بزرگتری مانند افق کوروش، شهروند، اتکا، فستیوال بیژن و برندهای مطرح پوشاک مانند سرژه، نیکوتن پوش، زاگرس پوش و کروکو نیز به شبکه پذیرندگان اضافه خواهند شد. کارشناسان حوزه بانکداری بر این باورند که توسعه تدریجی این طرح، گامی مؤثر در جهت تحقق بانکداری دیجیتال و جامعتر شدن خدمات مالی برای اقشار مختلف جامعه است. با توجه به تجربه موفق کشورهای پیشرو در استفاده از مدلهای تأمین مالی زنجیره تأمین، انتظار میرود طرح روزنو بتواند نقش مؤثری در بهبود شاخصهای اقتصادی خرد و کلان ایفاء کند.