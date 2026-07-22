چند پیشنهاد برای عبور از چالش بنزینی/لزوم تدوین طرح جامع سوخت و شفافیت در توزیع یارانه

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تصمیم گیری برای بنزین اظهار داشت: اگر ۱۰ سال قبل برای بنزین تصمیمات را اتخاذ کرده و به نوعی مصرف را مدیریت می کردیم امروز از این پیچ گذار راحت‌تر عبور می کردیم. همه کشورهای دنیا مسیر واقعی کردن قیمت و کنترل مصرف بنزین را طی کرده اند و ما هنوز در ابتدای راه هستیم. اکنون مهمترین مسئله در حوزه بنزین این است که باید با مردم شفاف باشیم.

وی افزود: اگر مردم احساس کنند تصمیمات قیمتی بنزین به نفعشان خواهد بود همراهی می کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات انرژی تصریح کرد: ما قبلا پیشنهاد تخصیص کارت انرژی را مطرح کردیم، بر این اساس همه مردم باید از یارانه بنزین برخوردار باشند.

وی گفت: اکنون دارندگان خودرو ولو‌ اینکه حتی از بنزین ۵ هزار تومانی هم استفاده کنند از یارانه بیشتری برخوردارند. زیرا با نرخ واقعی (حدود ۹۰ سنت) فاصله دارد.

صالحی با بیان اینکه بنزین یک کالای استراتژیک و ارزشمند در حوزه انرژی کشور محسوب می‌شود، تاکید کرد: اگر بنا براین است یارانه‌ای برای این کالای ارزشمند در نظر گرفته شود، باید برای همه باشد.

وی بیان کرد: ما نیز مانند همه کشورهای دنیا که این دوران گذار را سپری کرده اند؛ باتوجه به اقلیم و‌ فرهنگ مصرف در کشور خودمان؛ باید سعی کنیم درآمدی که از مسیر واقعی کردن نرخ بنزین حاصل می‌شود؛ به جیب مردم برگردد. مردم باید بدانند اگر بناست قیمت بنزین بالا برود؛ کجا هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به وضعیت کیفیت بنزین بخصوص بنزین تولیدی از ریفرمیت پتروشیمی ها گفت: اکنون در برخی موارد کیفیت بنزین پایین است به طوری که دارندگان خودرو مجبورند موتور خودرو را تقویت و یا از اکتان‌افزا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: امروز به یک طرح جامع نیاز داریم که هم‌ موجب افزایش کیفیت بنزین شود هم اینکه بتوانیم مردم را در حوزه تولید و همچنین افزایش قیمت بنزین ذینفع کنیم.

صالحی گفت: مسئله دیگر اینکه باید خودروهای هیبریدی و برقی را وارد چرخه حمل و نقل کشور کنیم یعنی نرخ یک خودروی برقی باید پایین‌تر از خودروی بنزینی باشد، واردات این خودرو باید تسهیل شده و با تعرفه پایین‌تر تمام شود تا در نتیجه، سوخت کمتری مصرف شود. موضوع دیگر اینکه خودروسازان داخلی ملزم به احداث خط تولید خودروی هیبریدی و برقی شوند. یعنی باید به خودروساز اعلام شود به شرطی می‌تواند در بازار حضور داشته باشد که خودروی برقی و هیبریدی هم تولید کند اما تاکنون این موارد در کشور ما اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه باید یک طرح جامع برای حوزه خودرو و سوخت کشور تدوین شود، گفت: باید طی چند سال قیمت بنزین را واقعی و به نقطه مطلوب برسانیم، همچنین پروژه‌های بهینه‌سازی را در حوزه بنزین استارت بزنیم و درآمدهای حاصله نیز مستقیم به جیب مردم برگردد. علاوه بر این اطمینان را در جامعه ایجاد کنیم که ثروت ملی هدر نمی‌رود.

رییس کنفدراسیون صادرات انرژی جلوگیری از قاچاق بنزین را نیز دیکر موارد طرح جامع تصمیم گیری در حوزه سوخت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، روزانه ۷ تا ۸ میلیون لیتر از بنزین کشور قاچاق می‌شود؛ باید شفاف شود که چه میزان می‌توانیم در کاهش قاچاق این ثروت ملی نقش آفرینی کنیم.

وی با بیان اینکه اگر دولت در حوزه وظایف خود در زمینه سوخت درست کند، قطعا فرهنگ مصرف درست نیز در جامعه نهادینه خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این صورت مردم مطمئن خواهند شد که مصرف بهینه در نهایت به نفع خودشان خواهد بود، درآمد عمومی کشور بالا می‌رود.

صالحی ادامه داد: در حال حاضر، کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند، در حالی که هیچ کشوری بدین شکل عمل نمی‌کند، اینها مسائلی است که با همفکری مسئولین و ایجاد اعتماد بین مردم باید حل شود، باید مسیری طی شود که همه ذینفعان دیده شوند.

وی همچنین با اشاره به چالش واردات بنزین در شرایط کنونی گفت: ما اکنون چه به لحاظ حمل و نقل و چه به لحاظ تامین منابع مالی برای واردات بنزین دچار مشکل هستیم، بنابراین راهی جز این نداریم مصرف کنترل بیشتری شود، مهمترین راهکار اینکه با واقعی سازی قیمت درآمد حاصله را به خود مردم بازگردانیم.

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