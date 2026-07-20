پاسخ تهدید زیرساخت را با افزایش تاب آوری می دهیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مالک شریعتی در دهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه امسال در شرایطی کنفرانس برگزار می شود که همچنان در شرایط جنگی هستیم، اظهار داشت: پیام برگزاری این کنفرانس در این شرایط اینکه کار و تلاش در ایران تعطیلی ناپذیر است، ما در شرایط سخت تسلیم نمی شویم، پیام دیکر تاب آوری است، هر کس وقتی در شرایط تهدید قرار می گیرد اگر دارای ریشه عمیق در تاریخ باشد؛ تاب آوری را در عمل به دشمنان تحمیل می کند.

وی افزود: وقتی دشمن تهدید زیرساخت می کند درواقع از نیاز زندگی مردم برای خود ابزار فشار قرار می دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را برای تاب آوری انرژی کشور می کنیم و در این مسیر توسعه نیروگاه های کوچک و پراکنده تجدیدپذیر با استفاده از توان مردم موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه پاسخ تهدید؛ تهدید ‌و پاسخ حمله به زیرساخت؛ حمله به زیرساخت است که توسط نیروهای مسلح کشور اجرا خواهد شد، گفت: آنچه ما در حوزه انرژی دنبال می کنیم اینکه دشمن بداند اگر انرژی کشور را دچار چالش کنند قطع جریان انرژی خودشان اتفاق می افتد، چراکه آنچه اکنون برای دشمن دردآور است باتوجه به وابستگی به نفت؛ قطع جریان آن است.

شریعتی تاکید کرد: ما پاسخ تهدید زیرساخت ها را با افزایش توان تاب آوری می دهیم که یکی از مهمترین مولفه ها توسعه نیروگاه های کوچک مقیاس و پراکنده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تجدیدپذیر تصریح کرد: طی برنامه هفتم باید به ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برسیم که اکنون از برنامه جلو هستیم، البته هدف گذاری دولت بلندتر است که قابل تقدیر است.

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