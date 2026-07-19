وزیر راه و شهرسازی:
شبکه جادهای کشور فعال است/ جریان بیوقفه تأمین کالاهای اساسی در بنادر
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه هیچگونه انسدادی در محورهای مواصلاتی کشور وجود ندارد، اعلام کرد جریان حملونقل جادهای و ریلی، بهویژه در استان هرمزگان، بهرغم آسیبهای واردشده به زیرساختها، برقرار بوده و تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی بیوقفه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق،در ادامه نظارت بر روند بازسازی محورهای مواصلاتی جنوب کشور، عصر یکشنبه از بخشهای خسارتدیده بندر شهید رجایی، از جمله ساختمان معاونت دریایی بازدید کرد.
وی با اشاره به بررسی میدانی محورهای مواصلاتی هرمزگان و زیرساختهای آسیبدیده از حملات اخیر، اظهار داشت: با وجود تخریب پلها و تونلها در محورهای سیرجان-بندرعباس و رودان-منوجان، با تلاش نیروهای راهداری هیچ انسدادی در شبکه جادهای کشور وجود ندارد و عبور و مرور در تمامی مسیرها برقرار است.
وضعیت مطلوب در شبکه ریلی و تأمین کالا
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی مسیرهای جادهای و ریلی استان هرمزگان بازگشایی شده است، تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی کارگران در شرایط جوی سخت، روند بازسازی نقاط آسیبدیده ریلی در حال انجام است و این خطوط بهزودی برای جابهجایی بار و مسافر بهطور کامل عملیاتی خواهند شد.
وی با اشاره به وضعیت بنادر کشور افزود: با وجود هجمه به زیرساختهای بندری، با همت بخش خصوصی و فعالان حوزه حملونقل، جریان تخلیه و بارگیری متوقف نشده و هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور وجود ندارد. برنامهریزیهای دقیقی نیز برای پایداری زنجیره تأمین کالا با بهرهگیری از ظرفیت بنادر شمالی و پایانههای مرزی صورت گرفته است.
توسعه همکاریهای ترانزیتی با قزاقستان
صادق در بخش دیگری از سخنان خود، از تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه بندری خبر داد و گفت: بازگشت سریع بندر شهید رجایی به چرخه فعالیت پس از حادثه اخیر، پیام پایداری زیرساختهای ایران را به طرفهای بینالمللی مخابره کرد.
وی با اشاره به طرح اختصاص زمین به بخش خصوصی قزاقستان در بندر شهید رجایی، افزود: این طرح با جدیت در حال پیگیری است. همچنین مذاکرات برای ایجاد «بندر خشک» در قزاقستان بهمنظور تسریع در ترانزیت کالا از مبدأ چین، قزاقستان و ترکمنستان به آبهای آزاد ایران در دستور کار قرار دارد تا مسیر دستیابی به بازارهای جهانی برای کشورهای منطقه هموارتر شود.