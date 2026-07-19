وزیر راه و شهرسازی:
مسیرهای ترانزیتی هرمزگان در کوتاهترین زمان بازگشایی شد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت استراتژیک هرمزگان در زنجیره تجارت کشور، گفت: با وجود خسارتهای وارد شده به زیرساختهای حملونقل استان، مسیرهای اصلی ترانزیتی در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شده و عملیات بازسازی شبکه ریلی برای بازگشت به چرخه بهرهبرداری با سرعت بالا ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق امروز یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان که با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و وزیر نیرو در بندرعباس برگزار شد با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق آسیبدیده، افزود: از شب گذشته بازدیدهای دقیقی از وضعیت پلها، تونلها و مسیرهای آسیبدیده آغاز شده است که با تلاش مضاعف و شبانهروزی نیروهای سازمان راهداری، ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان، پیمانکاران و کارگران، موفق شدیم مسیرهای اصلی را در کوتاهترین زمان ممکن برای تردد بازگشایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش جادهای اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر تردد در برخی از مسیرهای فرعی و حساس با محدودیتهایی همراه است، اما عملیات بازسازی با همه توان ادامه دارد تا در اسرع وقت شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
اهمیت راهبردی هرمزگان در تجارت ملی
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش کلیدی این استان در اقتصاد کشور، تصریح کرد: هرمزگان فقط یک استان نیست، بلکه یکی از حیاتیترین محورهای ترانزیتی و تجاری کشور محسوب میشود و بازگشایی سریع مسیرهای آسیبدیده نه تنها یک ضرورت محلی، بلکه ضرورتی برای حفظ جریان حملونقل و تجارت ملی بود که با سرعت عمل مدیریتشده، محقق شد.
صادق همچنین در خصوص وضعیت حملونقل ریلی هرمزگان نیز ادامه داد: دشمن با هدف قرار دادن زیرساختها، سعی در ایجاد اختلال در آسایش مردم دارد، اما کارکنان راهآهن و کارگران با وجود شرایط دشوار اقلیمی و گرمای شدید، بیوقفه در حال ترمیم و بازسازی خطوط ریلی هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: هدف ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن، مسیر ریلی بندرعباس در هر 2 بخش مسافری و باری، دوباره به چرخه بهرهبرداری بازگردد و از بروز هرگونه وقفه در انتقال کالا و مسافر جلوگیری شود.
تعهد دولت به حضور در میدان خدمترسانی
وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از همه نیروهای عملیاتی وزارت راه، راهداری و راهآهن، گفت: رییسجمهور همواره بر حضور میدانی مسوولان در مناطق بحرانی تاکید دارد و همه اعضای دولت خود را موظف میدانند تا آخرین توان در کنار مردم ایستاده باشند.
صادق بیان کرد: همانگونه که نسلهای گذشته در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند، امروز نیز با تکیه بر همدلی مردم و مدیریت مقتدرانه، مسیر آبادانی و اقتدار ایران با قدرت ادامه خواهد یافت.
بنابر این شب گذشته وزیر راه و شهرسازی با سفر زمینی از شهر یزد به هرمزگان، از زیرساختهایی شامل چهار نقطه از محورهای ارتباطی که در پی تجاوز دشمن آمریکایی دچار خسارت شدند، بازدید کرد.
بر اثر این حملهها، تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و 2 پل در محور سهراه میناب به سمت رودان آسیب دیدند.