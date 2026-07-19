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آب‌شیرین‌کن جاسک تنها 24 ساعت پس از حمله آمریکا دوباره وارد مدار شد

آب‌شیرین‌کن جاسک تنها 24 ساعت پس از حمله آمریکا دوباره وارد مدار شد
کد خبر : 1815680
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آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک که در پی حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات برق و پمپ‌های آن آسیب دیده بود، با تلاش شبانه‌روزی و جهادی نیروهای عملیاتی تنها در 24 ساعت وارد مدار بهره‌برداری شد و تأمین آب 20 روستا با جمعیتی حدود 10 هزار نفر به حالت عادی بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از بازگشت آب‌شیرین‌کن جاسک به مدار بهره‌برداری تنها 24 ساعت پس از آسیب‌دیدگی ناشی از اصابت پرتابه در جریان حمله ارتش آمریکا خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از توان، آمادگی و روحیه جهادی کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور دانست.

وی اظهار کرد: در پی آسیب واردشده به تأسیسات آب‌شیرین‌کن جاسک، برآوردهای فنی اولیه نشان می‌داد که اجرای عملیات ترمیم موقت ایستگاه پمپاژ و بازگرداندن مجموعه به مدار، دست‌کم یک هفته زمان نیاز دارد؛ اما با تلاش شبانه‌روزی، هماهنگی سریع و حضور میدانی متخصصان و کارکنان صنعت آب و فاضلاب، این تأسیسات تنها در مدت 24 ساعت دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: این اقدام مانع از بروز اختلال گسترده در تأمین آب شرب شد و خدمات‌رسانی به بیش از 10 هزار نفر از ساکنان 20 روستای شهرستان جاسک بدون وقفه تداوم یافت.

امینی با تقدیر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و همه نیروهای عملیاتی و فنی حاضر در صحنه، تأکید کرد: تداوم خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط، نشان‌دهنده آمادگی، تعهد و روحیه ایثار خانواده بزرگ صنعت آب و فاضلاب است. کارکنان این صنعت در شرایط بحرانی نیز با تمام توان برای حفظ پایداری تأمین آب شرب و صیانت از سلامت و آرامش مردم در میدان حضور دارند.

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