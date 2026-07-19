وی اظهار کرد: در پی آسیب واردشده به تأسیسات آب‌شیرین‌کن جاسک، برآوردهای فنی اولیه نشان می‌داد که اجرای عملیات ترمیم موقت ایستگاه پمپاژ و بازگرداندن مجموعه به مدار، دست‌کم یک هفته زمان نیاز دارد؛ اما با تلاش شبانه‌روزی، هماهنگی سریع و حضور میدانی متخصصان و کارکنان صنعت آب و فاضلاب، این تأسیسات تنها در مدت 24 ساعت دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: این اقدام مانع از بروز اختلال گسترده در تأمین آب شرب شد و خدمات‌رسانی به بیش از 10 هزار نفر از ساکنان 20 روستای شهرستان جاسک بدون وقفه تداوم یافت.

امینی با تقدیر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و همه نیروهای عملیاتی و فنی حاضر در صحنه، تأکید کرد: تداوم خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط، نشان‌دهنده آمادگی، تعهد و روحیه ایثار خانواده بزرگ صنعت آب و فاضلاب است. کارکنان این صنعت در شرایط بحرانی نیز با تمام توان برای حفظ پایداری تأمین آب شرب و صیانت از سلامت و آرامش مردم در میدان حضور دارند.