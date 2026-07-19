وزیر راه و شهرسازی:
ایستگاه انشعابی راه آهن بندرعباس به زودی بار گیری میکند/ هیچ انسدادی در مسیرهای ریلی نداریم
وزیر راه و شهرسازی، درباره ایستگاه انشعابی راه آهن بندرعباس که اخیراً مورد هدف آمریکا قرار گرفته بود عنوان کرد که این ایستگاه به زودی هم از بعد مسافری و هم باری میتواند به مسیر خود ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، درباره آخرین وضعیت ایستگاه انشعابی راهآهن بندرعباس که در حملات اخیر آمریکا مورد هدف قرار گرفته بود، اظهار کرد: ایستگاه انشعابی راهآهن بندرعباس که در این حملات آسیب دیده بود، با تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت راهآهن در حال بازسازی است و بهزودی فعالیت خود را در هر دو بخش مسافری و باری از سر خواهد گرفت.
وی با تأکید بر تداوم خدمات حملونقل ریلی در کشور افزود: تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن بر این است که حرکت قطارها بدون وقفه ادامه یابد و خدماترسانی به مردم با کمترین اختلال انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه انسدادی در مسیرهای ریلی کشور وجود ندارد و تمامی خطوط ریلی فعال هستند.
صادق با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای ریلی در جریان حملات اخیر، خاطرنشان کرد: در ایام برگزاری مراسم تشییع شهید، مسیر ریلی اینچهبرون و همچنین مسیر ریلی منتهی به مشهد نیز مورد هدف قرار گرفتند، اما با تلاش شبانهروزی کارکنان راهآهن، هر دو مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و دوباره وارد چرخه بهرهبرداری شدند.
وی تأکید کرد: بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده و تداوم خدمات حملونقل ریلی، حاصل تلاش مستمر نیروهای فنی و عملیاتی شرکت راهآهن بوده و این روند تا بازگشت کامل تمامی تأسیسات به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.