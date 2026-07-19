وی با تأکید بر تداوم خدمات حمل‌ونقل ریلی در کشور افزود: تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن بر این است که حرکت قطارها بدون وقفه ادامه یابد و خدمات‌رسانی به مردم با کمترین اختلال انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه انسدادی در مسیرهای ریلی کشور وجود ندارد و تمامی خطوط ریلی فعال هستند.

صادق با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های ریلی در جریان حملات اخیر، خاطرنشان کرد: در ایام برگزاری مراسم تشییع شهید، مسیر ریلی اینچه‌برون و همچنین مسیر ریلی منتهی به مشهد نیز مورد هدف قرار گرفتند، اما با تلاش شبانه‌روزی کارکنان راه‌آهن، هر دو مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و دوباره وارد چرخه بهره‌برداری شدند.

وی تأکید کرد: بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تداوم خدمات حمل‌ونقل ریلی، حاصل تلاش مستمر نیروهای فنی و عملیاتی شرکت راه‌آهن بوده و این روند تا بازگشت کامل تمامی تأسیسات به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.