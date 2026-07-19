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درخواست مشارکت هموطنان در تأمین برق پایدار فینال جام جهانی فوتبال

درخواست مشارکت هموطنان در تأمین برق پایدار فینال جام جهانی فوتبال
کد خبر : 1815676
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از شما تقاضا داریم با مدیریت هوشمندانه مصرف برق در ساعات برگزاری مسابقه، یاری‌گرِ فرزندان خود در صنعت برق باشید.

به گزارش ایلنا، وزارت نیرو‌ اعلام کرد: هموطنان گرامی؛

در آستانه برگزاری دیدار نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال، خادمین شما در صنعت برق با تمام توان در تلاشند تا پایداری شبکه سراسری را برای تماشای این مسابقه در سراسر کشور تضمین نمایند.

از شما تقاضا داریم با مدیریت هوشمندانه مصرف برق در ساعات برگزاری مسابقه، یاری‌گرِ فرزندان خود در صنعت برق باشید. با رعایت نکات ساده‌ای همچون تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی عدد ۲۵ و خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف، می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که تمامی خانواده‌های عزیز در اقصی‌نقاط ایران، از تماشای این رویداد جذاب بهره‌مند شوند.

همراهی و مشارکت شما، ضامن پایداری برق برای همه هموطنانمان خواهد بود.

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