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وزیر نیرو:

استان‌های درگیر جنگ در اولویت نخست دولت برای تأمین منابع هستند

استان‌های درگیر جنگ در اولویت نخست دولت برای تأمین منابع هستند
کد خبر : 1815654
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وزیر نیرو با تأکید بر اینکه دولت تأمین نیازهای استان‌های آسیب‌دیده از جنگ را در اولویت قرار داده است، گفت: با وجود خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های برق و آب، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت و همه امکانات کشور ابتدا به مناطق درگیر اختصاص خواهد یافت.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: در این مدت چند ضربه محکم از دشمن دریافت کردیم و در مقابل، ضربات سنگینی نیز به دشمن وارد شد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند صبوری و تحمل است، افزود: عملکرد دولت در مدیریت این شرایط کارستان بود. امسال بیش از 9 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود، اما بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق نیز هدف حملات قرار گرفت.

وزیر نیرو ادامه داد: در استان هرمزگان و یکی از استان‌های همجوار، ظرفیت قابل توجهی از تأسیسات برق آسیب دید. نیروگاه‌های هنگام و بندرعباس مورد حمله قرار گرفتند، اما این خسارت‌ها در مدت کوتاهی برطرف شد و تأسیسات دوباره به مدار بازگشت.

علی‌آبادی با اشاره به هدف قرار گرفتن پل‌ها و تونل‌ها برای قطع مسیرهای ارتباطی، گفت: اگر لازم باشد سینه‌خیز هم به اینجا می‌آییم؛ زیرا خود را پشتیبان مردم می‌دانیم و به همین دلیل امروز در کنار مردم هرمزگان حضور داریم.

وی تأکید کرد: اولویت نخست دولت در تأمین منابع، استان‌های درگیر جنگ هستند و هر امکاناتی که در اختیار داشته باشیم، ابتدا به این مناطق اختصاص خواهد یافت.

وزیر نیرو با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش آب و فاضلاب اظهار کرد: در حملات اولیه، نیروگاه و آب‌شیرین‌کن قشم هدف قرار گرفت و در حملات اخیر نیز این بخش‌ها آسیب دیدند، اما بر مشکلات غلبه کردیم و اختلالات ایجادشده بیش از چند هفته ادامه نداشت.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره حفظ انسجام ملی، گفت: این دولت، دولت وفاق و وحدت است و با حفظ همدلی و انسجام میان مردم و ارکان نظام، دشمن را بیش از پیش ناکام خواهیم کرد.

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