به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: در این مدت چند ضربه محکم از دشمن دریافت کردیم و در مقابل، ضربات سنگینی نیز به دشمن وارد شد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند صبوری و تحمل است، افزود: عملکرد دولت در مدیریت این شرایط کارستان بود. امسال بیش از 9 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود، اما بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق نیز هدف حملات قرار گرفت.

وزیر نیرو ادامه داد: در استان هرمزگان و یکی از استان‌های همجوار، ظرفیت قابل توجهی از تأسیسات برق آسیب دید. نیروگاه‌های هنگام و بندرعباس مورد حمله قرار گرفتند، اما این خسارت‌ها در مدت کوتاهی برطرف شد و تأسیسات دوباره به مدار بازگشت.

علی‌آبادی با اشاره به هدف قرار گرفتن پل‌ها و تونل‌ها برای قطع مسیرهای ارتباطی، گفت: اگر لازم باشد سینه‌خیز هم به اینجا می‌آییم؛ زیرا خود را پشتیبان مردم می‌دانیم و به همین دلیل امروز در کنار مردم هرمزگان حضور داریم.

وی تأکید کرد: اولویت نخست دولت در تأمین منابع، استان‌های درگیر جنگ هستند و هر امکاناتی که در اختیار داشته باشیم، ابتدا به این مناطق اختصاص خواهد یافت.

وزیر نیرو با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش آب و فاضلاب اظهار کرد: در حملات اولیه، نیروگاه و آب‌شیرین‌کن قشم هدف قرار گرفت و در حملات اخیر نیز این بخش‌ها آسیب دیدند، اما بر مشکلات غلبه کردیم و اختلالات ایجادشده بیش از چند هفته ادامه نداشت.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره حفظ انسجام ملی، گفت: این دولت، دولت وفاق و وحدت است و با حفظ همدلی و انسجام میان مردم و ارکان نظام، دشمن را بیش از پیش ناکام خواهیم کرد.