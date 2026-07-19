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معاون مسافری شرکت راه‌آهن خبر داد؛

پیش‌فروش دو مرحله‌ای بلیت قطارهای اربعین و بیست‌وهشتم صفر در مردادماه

پیش‌فروش دو مرحله‌ای بلیت قطارهای اربعین و بیست‌وهشتم صفر در مردادماه
کد خبر : 1815637
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​معاون مسافری شرکت راه‌آهن با بیان اینکه در مرداد ماه امسال دو رویداد مهم اربعین و بیست‌وهشتم صفر پیشِ رو داریم، گفت: به همین منظور، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری را در دو مرحله طراحی کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، غلامحسین کریمی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن، در حاشیه نشست کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین، جزئیات پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای دو مناسبت مهم مذهبی مرداد ماه یعنی اربعین و 28 صفر را تشریح کرد و از آغاز فروش بلیت سفرهای اربعین از فردا (دوشنبه 29 تیر ماه) خبر داد.

پیش‌فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا شروع می‌شود

کریمی در همین رابطه اظهار کرد: در مرداد ماه امسال دو مناسبت مذهبی و دو رویداد مهم پیشِ رو داریم که نیازمند برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل ریلی است. به همین منظور، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری را در دو مرحله طراحی کرده‌ایم.

وی در توضیح مرحله اول که مربوط به مراسم اربعین حسینی(ع) است، گفت: از فردا، دوشنبه 29 تیر ماه، ساعت 8:30 صبح، هموطنانی که قصد دارند در این مراسم شرکت کنند، می‌توانند برای تهیه بلیت‌های مربوط به نیمه اول مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.

زمان فروش بلیت 28 صفر متعاقباً اعلام می‌شود

معاون مسافری شرکت راه‌آهن در خصوص زائرانی که قصد سفر به مشهد مقدس برای مراسم 28 صفر را دارند، نیز توضیح داد: زمان پیش‌فروش بلیت این ایام را متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی و سایت‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اما از هموطنان عزیز درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند تا در زمان مقرر بتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

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