وزیر راه و شهرسازی:
رفع نواقص پایانههای جادهای و تأمین ناوگان اربعین در دستور کار است
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر آمادگی برای اربعین، از تسریع در رفع نواقص پایانههای جادهای و تأمین ناوگان حملونقل زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بازدیدهای انجامشده از استان هرمزگان گفت: امروز پس از بازدیدهایی که در استان هرمزگان داشتیم، بهصورت مجازی در نشست کارگروه حملونقل ستاد اربعین شرکت کردم.
وی افزود: کارگروه حملونقل که ذیل ستاد اربعین هر سال جلسات خود را برگزار میکند، مسئول بررسی تنظیمات و تمهیداتی است که باید پیش از اربعین انجام شود و با حضور همه اعضای این کارگروه، گزارشهای مربوط ارائه شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محورهای مورد تأکید در این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، زیرساخت مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی بود که از سال گذشته در حال رصد است و تأکید شد تا پیش از اربعین، در فرصت باقیمانده، موضوعات زیرساختی مسیرهایی که نیازمند تمهیدات ویژه هستند، با سرعت عمل بیشتری حلوفصل شود.
صادق ادامه داد: موضوع دیگر، رفع نواقص موجود در پایانههای هفتگانه جادهای بود که هم مسیرهای منتهی به پایانهها و هم تنظیمات گردش ناوگان در داخل پایانهها، بهویژه پایانه مهران، در جمعبندی این نشست مورد توجه قرار گرفت.
وی تأمین ناوگان حملونقل را از دیگر موضوعات مهم این نشست عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور پرشور مردم در مراسم اربعین، سال گذشته با وجود پیشبینیهایی مبنی بر کاهش تعداد زائران به دلیل شرایط جنگی، شاهد افزایش حضور نسبت به سال قبل بودیم و پیشبینیها حاکی از آن است که امسال نیز با توجه به سفرهای انجامشده در تاسوعا و عاشورا به کربلا و نجف، احتمال افزایش تعداد زائران نسبت به سال گذشته وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از 80 درصد حملونقل زائران از طریق حملونقل جادهای انجام میشود، افزود: بخش عمده این جابهجایی نیز بر عهده ناوگان عمومی اتوبوسرانی است. بر همین اساس تأکید شد با هماهنگیهای انجامشده در سال گذشته و با توجه به دستورات معاون اول رئیسجمهور، از ظرفیت ناوگان عمومی شرکتها، صنایع، معادن و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت برای خدماترسانی استفاده شود.
صادق در پایان با اشاره به تجربه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: پیش از اربعین امسال، تجربه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید را پشت سر گذاشتیم. از همه اعضایی که هم در ستاد تشییع و هم در ستاد اربعین حضور داشتند، قدردانی کردم و مقرر شد با همان انگیزه و شور، مطالبات و نواقص موجود در حوزه اربعین به بهترین شکل ممکن برطرف شود.