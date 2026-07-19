به گزارش ایلنا، مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، با اشاره به چالش‌هایی همچون جنگ، مشکلات ارزی و محدودیت‌های گمرکی، روند رو به رشد این شرکت را مطلوب ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایران‌خودرو دیزل تنها شرکت تجاری‌ساز کشور با کامل‌ترین چرخه تولید است، این مزیت را عاملی مهم در عبور از شرایط بحرانی دانست و گفت: همین ظرفیت موجب شد تا ایران‌خودرو دیزل با سرعت و تلاش مضاعف، روند تولید خود را حفظ کرده و حتی در آبان‌ماه سال گذشته رکورد جدیدی در تولید به ثبت برساند.

الهی‌شکیب همچنین با اشاره به کاهش امتیاز منفی محصولات در حوزه تولید و کیفیت، از بهبود شاخص‌های کیفی شرکت خبر داد.

وی در ادامه با تشریح وضعیت فروش شرکت، از ارتقای جایگاه ایران‌خودرو دیزل در بازار خبر داد و اظهار کرد: این شرکت اکنون با در اختیار داشتن ۳۴.۸ درصد از سهم بازار، توانسته است با رشد ۵۰ درصدی سهم بازار، جایگاه خود را در فروش به شکل قابل توجهی ارتقاء دهد.

به گفته وی، این موفقیت حاصل انعطاف‌پذیری در حوزه‌های ارزی، فعال‌سازی بخش‌های مهندسی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شرکت بوده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه محصولات اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، جنگ و مشکلات گمرکی، تولید اتوبوس بین‌شهری که حدود ۲۰ سال از چرخه بازار حذف شده بود، بار دیگر به خط تولید ایران‌خودرو دیزل بازگشته است. وی افزود: با سفارش‌گذاری ۵۰۰ دستگاه، تولید این محصول از هفته جاری آغاز خواهد شد و ایران‌خودرو دیزل در این حوزه نسبت به رقبا پیشتاز است.

الهی‌شکیب همچنین با اشاره به روند سودآوری شرکت تأکید کرد: با وجود بحران‌ها و مشکلات متعدد، ایران‌خودرو دیزل مسیر رو به رشد سودآوری خود را حفظ کرده و جایگاه ویژه‌ای در صنعت خودروهای تجاری کشور به دست آورده است.

وی در ادامه به مسائل حقوقی شرکت پرداخت و با اشاره به پرونده‌های سنواتی از جمله مطالبات مربوط به وزارت کشور، اعلام کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و دستیابی به توافق، مشکلات مربوط به این مطالبات برطرف شده و بر اساس جدول زمان‌بندی، وصول مطالبات انجام خواهد شد. همچنین مطالبات شرکت از شهرداری نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل از راه‌اندازی گمرک اختصاصی این شرکت نیز خبر داد و آن را گامی مؤثر در تسهیل فرآیند ترخیص کالا و افزایش سرعت تأمین قطعات و مواد اولیه عنوان کرد.

وی در ادامه گزارش خود با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شرکت، از نصب و بهره‌برداری سیستم SAP خبر داد و گفت: استقرار این سامانه، به‌ویژه در حوزه پرداخت‌ها، آثار مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است.

الهی‌شکیب در بخش خدمات پس از فروش نیز اظهار کرد: تلاش شده است خدمات پس از فروش با بهترین کیفیت به مشتریان ارائه شود. به‌ویژه برای محصولات برند فوتون، نمایندگی‌های اختصاصی راه‌اندازی شده و برنامه‌هایی برای توسعه و افزایش تعداد این نمایندگی‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری شرکت‌های تابعه و همکار ایران‌خودرو دیزل از جمله ومکو، قطعات خاور، گواه، چرخشگر و ایدم، تصریح کرد: این شرکت‌ها با ثبت عملکرد مطلوب، نقش مؤثری در افزایش سودآوری، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات ایران‌خودرو دیزل ایفاء کرده‌اند.

مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل در تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵، از تولید نسل جدید کامیون فوتون، کامیونت جدید فوتون، اتوبوس بین‌شهری با سفارش‌گذاری ۵۰۰ دستگاه، اتوبوس دیزلی مجهز به گیربکس جدید، افزایش ظرفیت تولید اتوبوس برقی با باتری‌های پرظرفیت و پیمایش بیشتر و همچنین عرضه پیکاپ جدید با توان و جذابیت بالا خبر داد.

وی در پایان با اشاره به این برنامه‌ها اظهار داشت: با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده، ایران‌خودرو دیزل در سال جاری رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد که این روند به افزایش سودآوری مالی شرکت منجر خواهد شد.

در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران‌خودرو دیزل، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ به تصویب و تأیید سهامداران رسید. همچنین سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شد، روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد و بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نیز از ۴۰ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

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