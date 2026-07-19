خدمات غیرحضوری، کارت و سامانه جامع چک بانک تجارت در دسترس مشتریان
اجرای عملیات بروزرسانی زیرساختهای فناوری اطلاعات بانک تجارت، «خدمات غیرحضوری»، «کارت» و «سامانه جامع چک» این بانک در دسترس مشتریان قرار دارد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک تجارت، خدمات غیرحضوری، کارت و سامانه جامع چک این بانک با انجام عملیات بروزرسانی زیرساختهای فناوری اطلاعات، در دسترس مشتریان قرار دارد.
مشتریان گرامی در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.