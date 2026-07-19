خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آواربرداری تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن غرب جاسک به پایان رسید

آواربرداری تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن غرب جاسک به پایان رسید
کد خبر : 1815492
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از پایان عملیات آواربرداری در تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن بونجی غرب جاسک در پی حمله صبح امروز ارتش جنایتکار آمریکا خبر داد و گفت: با اتمام آواربرداری، عملیات اجرایی فونداسیون برای نصب مجدد تجهیزات و آماده سازی تاسیسات جهت ازسرگیری برداشت و تولید آب آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به پیگیری فرایند بازسازی  تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن غرب جاسک گفت: از نخستین ساعات پس از حمله، نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی شرکت با حضور در محل انفجار، عملیات آواربرداری را آغاز کردند که با تلاش شبانه روزی این نیروها، این مرحله به پایان رسید.

او افزود: هم اکنون عملیات فونداسیون و آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز در حال اجراست تا شرایط برای نصب تجهیزات، راه اندازی مجدد آب شیرین کن و ازسرگیری برداشت و تولید آب در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با قدردانی از همراهی مردم، تصریح کرد: از صبوری، همکاری و همراهی مردم شریف غرب جاسک صمیمانه قدردانی می کنیم. همکاران ما در کنار سرمایه گذار پروژه با تمام توان در حال بازسازی این تاسیسات هستند تا هرچه سریع تر به مدار بهره برداری بازگردد.

حمزه پور تاکید کرد: تا زمان بهره برداری کامل از آب شیرین کن، آبرسانی سیار به روستاهای تحت پوشش بدون وقفه ادامه خواهد داشت و آبفای هرمزگان با بسیج همه ظرفیت های فنی، تجهیزاتی و انسانی، تامین پایدار آب شرب مردم منطقه و بازسازی هرچه سریع تر این تاسیسات را با جدیت دنبال می کند.

او همچنین تاکبد کرد: با هدف راه اندازی مجدد آب شیرین کن، در حال تهیه، مونتاژ و ارسال تجهیزات مورد نیاز به محل هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل