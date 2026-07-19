آواربرداری تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن غرب جاسک به پایان رسید

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به پیگیری فرایند بازسازی تاسیسات آسیب دیده آب شیرین کن غرب جاسک گفت: از نخستین ساعات پس از حمله، نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی شرکت با حضور در محل انفجار، عملیات آواربرداری را آغاز کردند که با تلاش شبانه روزی این نیروها، این مرحله به پایان رسید.

او افزود: هم اکنون عملیات فونداسیون و آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز در حال اجراست تا شرایط برای نصب تجهیزات، راه اندازی مجدد آب شیرین کن و ازسرگیری برداشت و تولید آب در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با قدردانی از همراهی مردم، تصریح کرد: از صبوری، همکاری و همراهی مردم شریف غرب جاسک صمیمانه قدردانی می کنیم. همکاران ما در کنار سرمایه گذار پروژه با تمام توان در حال بازسازی این تاسیسات هستند تا هرچه سریع تر به مدار بهره برداری بازگردد.

حمزه پور تاکید کرد: تا زمان بهره برداری کامل از آب شیرین کن، آبرسانی سیار به روستاهای تحت پوشش بدون وقفه ادامه خواهد داشت و آبفای هرمزگان با بسیج همه ظرفیت های فنی، تجهیزاتی و انسانی، تامین پایدار آب شرب مردم منطقه و بازسازی هرچه سریع تر این تاسیسات را با جدیت دنبال می کند.

او همچنین تاکبد کرد: با هدف راه اندازی مجدد آب شیرین کن، در حال تهیه، مونتاژ و ارسال تجهیزات مورد نیاز به محل هستیم.

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