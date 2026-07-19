تاکید بر ضرورت تداوم خدمترسانی پایدار و بیوقفه به مردم هرمزگان
وزیر نیرو، امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ در بدو ورود به بندر عباس، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت آب و برق، بر ضرورت تداوم خدمترسانی پایدار و بیوقفه به مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علیآبادی، وزیر نیرو از تلاشهای شبانهروزی و ایثارگرانه کارکنان صنعت آب و برق استان در شرایط حساس کنونی قدردانی کرد و رفع سریع مشکل آبشیرینکن بونجی غرب جاسک را جلوهای از تعهد و خدمترسانی جهادی دانست.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: در شرایطی که دشمن در حال گشتزنی هوایی و کشور درگیر جنگ است، نیروهای خدوم آب و برق هرمزگان با ایثار و تعهد، بیوقفه در حال خدمترسانی به مردم هستند.
علیآبادی، پایداری خدمات حیاتی آب و برق در چنین شرایطی را نتیجه مسئولیتپذیری، آمادگی و حضور میدانی کارکنان این صنعت دانست و از تلاشهای مجموعههای عملیاتی، فنی و پشتیبانی صنعت آب و برق هرمزگان تقدیر کرد.
وی همچنین بهطور ویژه از اقدام جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در رفع سریع مشکل آبشیرینکن بونجی غرب شهرستان جاسک قدردانی کرد و گفت: تلاش متعهدانه نیروهای عملیاتی برای بازگرداندن سریع تأسیسات به مدار بهرهبرداری، نمونهای ارزشمند از روحیه ایثار، همدلی و خدمت بیمنت به مردم است.
وزیر نیرو با تأکید بر استمرار این روحیه خدمترسانی خاطرنشان کرد: کارکنان صنعت آب و برق، بهویژه نیروهای فعال در مناطق گرم، دورافتاده و ساحلی هرمزگان، در خط مقدم تأمین خدمات زیربنایی قرار دارند و نقش آنان در حفظ آرامش و رفاه عمومی جامعه، شایسته قدردانی است.
علیآبادی در پایان بر حفظ آمادگی کامل مجموعههای صنعت آب و برق استان، تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تداوم پایش تأسیسات حیاتی تأکید کرد.