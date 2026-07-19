وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
برگزاری مسابقه بینالمللی معماری میناب
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب تشکیل «ستاد ملی میناب» در هیات دولت، از برنامهریزی برای بازنگری در سرانههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی این منطقه و برگزاری مسابقه بینالمللی معماری با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز خبر داد.
به گزارش ایلنا, فرزانه صادق در حاشیه حضور در محل شهادت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با اشاره به تشکیل ستاد ملی میناب با مصوبه هیات دولت، اظهار داشت: این ستاد با عضویت وزارتخانههای مرتبط با حوزههای آموزش، فرهنگ و راه و شهرسازی تشکیل شده و برنامههای توسعهای برای شهر میناب در این ستاد مصوب خواهد شد.
وی که در محل مدرسه شهدای میناب سخن می گفت, با بیان اینکه نباید تنها به سخنرانی و گفتوگو اکتفا کرد، بر لزوم پیگیری جدی و عملیاتی مصوبات تأکید کرد و افزود: با همکاری استانداری، برنامهریزیهای لازم جهت اجرایی شدن طرحها در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدامات را ثبت و تبیین ابعاد واقعه رخداده برای افکار عمومی جهان دانست و گفت: به همین منظور، مسابقه بینالمللی معماری برگزار خواهد شد. همچنین در سرانههای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر میناب تجدیدنظر صورت خواهد گرفت تا این زیرساختها ارتقا یابند.
صادق در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای شهدای دانشآموز این حادثه، بیان کرد: داغ از دست دادن عزیزان هرگز فراموش نخواهد شد و پیگیریها برای روشن شدن ابعاد این واقعه و انتقام از عاملان این اقدام وحشیانه که امید و آرزوی کودکان ما را هدف قرار دادند، به صورت جدی دنبال خواهد شد.