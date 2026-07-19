به گزارش ایلنا, فرزانه صادق در حاشیه حضور در محل شهادت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با اشاره به تشکیل ستاد ملی میناب با مصوبه هیات دولت، اظهار داشت: این ستاد با عضویت وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه‌های آموزش، فرهنگ و راه و شهرسازی تشکیل شده و برنامه‌های توسعه‌ای برای شهر میناب در این ستاد مصوب خواهد شد.

وی که در محل مدرسه شهدای میناب سخن می گفت, با بیان اینکه نباید تنها به سخنرانی و گفت‌وگو اکتفا کرد، بر لزوم پیگیری جدی و عملیاتی مصوبات تأکید کرد و افزود: با همکاری استانداری، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اجرایی شدن طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدامات را ثبت و تبیین ابعاد واقعه رخ‌داده برای افکار عمومی جهان دانست و گفت: به همین منظور، مسابقه بین‌المللی معماری برگزار خواهد شد. همچنین در سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر میناب تجدیدنظر صورت خواهد گرفت تا این زیرساخت‌ها ارتقا یابند.

صادق در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز این حادثه، بیان کرد: داغ از دست دادن عزیزان هرگز فراموش نخواهد شد و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد این واقعه و انتقام از عاملان این اقدام وحشیانه که امید و آرزوی کودکان ما را هدف قرار دادند، به صورت جدی دنبال خواهد شد.

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