دستور صادق برای بازسازی فوری محورهای مواصلاتی هرمزگان

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق ، وزیر راه و شهرسازی در سفری میدانی به استان هرمزگان،از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی آسیب‌دیده در حمله بامداد روز شنبه آمریکا از جمله تونل شهید میرزایی بازدید کرد و دستور بازسازی فوری، ایمن‌سازی مسیرها و برقراری روشنایی این تونل راهبردی را صادر کرد.

در این سفر میدانی، اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، نبیان رییس سازمان ملی زمین و مسکن و رضایی مدیرکل بازرسی ، وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.

این سفر با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های ارتباطی جنوب کشور انجام شده است که در پی تجاوز بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان هرمزگان دچار خسارت و انسداد موقت شده بودند. در این حمله آسیب‌هایی به تونل رفت و برگشت شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و دو پل در محور سه‌راهی میناب به سمت رودان وارد آمده است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین ایستگاه این بازدید، در تونل شهید میرزایی حضور یافت. این تونل که به عنوان گلوگاه راه ارتباطی بندرعباس به حاجی‌آباد شناخته می‌شود، در پی حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی و وقوع انفجار مسدود شده بود، اما با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه عوامل فنی و راهداری، هر دو از لاین‌ آن به صورت موقت بازگشایی شده است.

فرزانه صادق در این بازدید، از تلاش‌های راهداران، پیمانکاران و مسئولان محلی و استانی تقدیر کرد.

وی با اشاره به تخریب کامل تجهیزات و سیستم روشنایی و تهویه تونل بر اثر انفجار، به تیم‌های مهندسی دستور داد با قید فوریت نسبت به تأمین موقت و سپس برقراری پایدار شبکه روشنایی و ایمن‌سازی سقف و دیواره‌های تونل اقدام کنند تا امکان تردد ایمن شهروندان فراهم شود.

به دنبال آسیب‌های وارده به پل‌ها و محورهای مواصلاتی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بسیج ماشین‌آلات و نیروها، اقدام به احداث کنارگذرهای موقت در مجاورت پل‌های آسیب‌دیده کرده است تا از قطع جریان ترانزیت کالا و تردد خودروها جلوگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این سفر میدانی، از سایر پل‌ها و محورهای آسیب‌دیده استان هرمزگان از جمله پل های رودخانه شور یک و دو بازدید کرد و از نزدیک روند احداث و استحکام‌بخشی مسیرهای جایگزین را ارزیابی کرد.

شایان ذکر است، در پی حمله دشمن آمریکایی به تونل‌های شهید میرزایی ( گلوگاه) این مسیر در محور بندرعباس- حاجی آباد بسته شد اما با تلاش عوامل راهداری یکی از تونل‌ها بازگشایی شده است. تونل شهید میرزایی راه ارتباطی شهرستان بندرعباس به شهرستان حاجی آباد است که بامداد امروز هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

انتهای پیام/