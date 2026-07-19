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تدوین ضوابط ساخت ساختمان‌ها در عرصه‌های فرونشستی

تدوین ضوابط ساخت ساختمان‌ها در عرصه‌های فرونشستی
کد خبر : 1815464
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رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مجموعه اقدامات آن مرکز را در زمینه کاهش مخاطرات فرونشست و پایش آن تشریح کرد و از تدقیق عرصه‌های در معرض فرونشست در محدوده و حریم شهرها و تدوین ضوابط ساخت ساختمان‌ها در عرصه های فرونشستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تازه‌ترین اقدامات آن مرکز را در خصوص تهیه سندها و نقشه‌های فرونشست زمین که در همکاری با سایر ارکان دولت در حال انجام است، تشریح کرد و گفت: کمیته فرونشست در دو بخش کاهش خسارات و اثرات فرونشست و پایش فرونشست، تشکیل شد و مجموعه اقداماتی در این زمینه انجام شد که بخشی از آنها شامل تدقیق عرصه های در معرض خطر فرونشست در محدوده و حریم شهرها و همچنین تدوین ضوابط ساخت و ساز در عرصه های فرونشستی است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه پیش‌تر و در سنوات گذشته، کارهایی که در خصوص فرونشست انجام شده موردی بوده و اقدامی یکپارچه در این زمینه انجام نشده است، توضیح داد: راهب در بیان دستاوردهای این کمیته و اقداماتی که پیش‌تر و قبل از تشکیل کمیته انجام شد، توضیح داد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیش تر، در زمینه عرصه‌های خطر فرونشست به بیش از ۴۵۰ استعلام پاسخ داد و تعدادی زیادی مطالعات موردی در عرصه فرونشست ارایه داده است.

وی در بیان دستاوردهای جدید کمیته فرونشست، توضیح داد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با پشتیبانی سازمان ملی زمین و مسکن، سندی را تحت‌عنوان ضوابط ساخت ساختمان‌ها در مناطق دارای فرونشست زمین ایران تدوین کرده است. هدف از تدوین این سند، چگونگی مطالعه در زمین‌های دارای فرونشست و طراحی ساختمان مقاوم در عرصه‌های فرونشستی است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ادامه داد: هدف از تدوین این سند، اجرای آن در طرح‌های الحاقی و طرح‌های توسعه‌ای پروژه‌های انبوه‌سازی و دستیبابی به راهکاری مطالعاتی- عملیاتی در عرصه‌های در معرض خطر فرونشست و روش مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و پی‌سازی در عرصه های فرونشستی است. در نظر است در ادامه، سند نگاهی جامع‌تر و ساده تر داشته باشد و به عنوان پیوست مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان بعد از تصویب به کار گرفته شود.

راهب گفت: این دستورالعمل در چندین فاز تهیه شده است و در حال جمع‌بندی این موضوعات با شورای‌عالی شهرسازی و معماری هستیم.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تدقیق عرصه‌های فرونشست به تفکیک شهرها و استان‌ها، توضیح داد: عرصه‌ها و پهنه‌های فرونشستی به تفکیک حریم و محدوده کلیه شهرهای کشور بر اساس داده‌های بین‌المللی تدقیق شده است. هم‌اکنون نیز در برنامه است، این مطالعات با اخذ نقشه‌های پایه جدید فرونشست تهیه شده در سازمان نقشه‌برداری بازنگری و بعد از جمع بندی، به شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ارایه شود.

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