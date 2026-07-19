سایپا در مسیر بازسازی؛ از عبور از بحرانهای انباشته تا آغاز فصل جدید توسعه محصولات
گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۴۰۴ با اجرای مجموعهای از اصلاحات مالی، ساختاری و عملیاتی، تلاش کرده ضمن عبور از چالشهای انباشته سالهای گذشته، مسیر تازهای برای افزایش بهرهوری، توسعه محصولات و بهبود کیفیت تولید ترسیم کند. ساماندهی تعهدات معوق، چابکسازی ساختار سازمانی، عرضه محصولات جدید و حرکت به سمت فناوریهای نوین، از مهمترین محورهای برنامه تحول این خودروساز در سال جاری به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از متفاوتترین و در عین حال دشوارترین مقاطع فعالیت گروه خودروسازی سایپا دانست؛ سالی که این خودروساز علاوه بر مدیریت چالشهای مالی و تعهدات انباشته، همزمان اجرای برنامههای اصلاح ساختار، توسعه محصول، افزایش بهرهوری و بازآرایی سازمانی را نیز در دستور کار قرار داد. مجموعه اقداماتی که در ماههای گذشته انجام شده، نشان میدهد سایپا تلاش کرده ضمن عبور از مشکلات بهجا مانده از سالهای گذشته، مسیر تازهای برای بهبود وضعیت مالی، افزایش کیفیت محصولات و نوسازی سبد تولید خود ترسیم کند.
عبور از سه بحران بزرگ؛ نخستین گام برای بازگشت به ثبات
بررسی عملکرد سایپا در سال جاری نشان میدهد مدیریت این شرکت فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرده که با سه چالش اساسی به طور همزمان مواجه بوده است؛ نخست، حجم قابل توجه چکهای خرید سررسیدشده، دوم، بدهیهای سنگین بانکی و سوم، تعهدات گسترده ناشی از فروش خودرو در سالهای گذشته.
بر اساس اعلام مدیران این گروه، ارزش چکهای خریدی که سررسید آنها در سال ۱۴۰۴ فرا رسیده بود، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد. در کنار آن، بدهیهای بانکی نیز از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود؛ شرایطی که میتوانست استمرار تولید را با مخاطرات جدی روبهرو کند.
در همین حال، تعهدات ناشی از فروشهای گذشته، بهویژه در قالب سامانه یکپارچه، فشار مضاعفی بر شرکت وارد کرده بود؛ به گونهای که تعداد خودروهای تعهدشده از ظرفیت واقعی تولید فراتر رفته و مدیریت این وضعیت به یکی از مهمترین اولویتهای سایپا تبدیل شد.
ساماندهی تعهدات و بازگشت انضباط مالی
یکی از مهمترین برنامههای سایپا در سال جاری، مدیریت تعهدات معوق و ایجاد انضباط مالی در مجموعه بود. این شرکت با اجرای برنامههایی نظیر بازنگری در فرآیند فروش، مدیریت منابع مالی، تبدیل برخی تعهدات و ساماندهی برنامه تولید، تلاش کرد از گسترش مشکلات جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، اصلاح سیاستهای مالی و کنترل هزینهها نیز در دستور کار قرار گرفت تا ضمن حفظ روند تولید، امکان ایفای تعهدات قبلی نیز فراهم شود. استمرار تولید خودروهای معوق بدون دریافت منابع مالی جدید، یکی از مهمترین چالشهایی بود که مدیریت سایپا در سال جاری با آن مواجه شد.
اصلاح ساختار؛ کوچکسازی برای افزایش بهرهوری
یکی از مهمترین محورهای تحول در سایپا، اصلاح ساختار سازمانی و کاهش هزینههای سربار بود. در این راستا، تعداد شرکتهای زیرمجموعه گروه از حدود ۱۳۰ شرکت به ۷۶ شرکت کاهش یافت؛ اقدامی که با هدف چابکسازی ساختار مدیریتی، تعیین تکلیف شرکتهای زیانده و واگذاری داراییهای غیرمولد انجام شد.
همزمان فروش املاک و داراییهای مازاد نیز در دستور کار قرار گرفت تا علاوه بر تأمین منابع مالی، بخشی از هزینههای غیرضروری شرکت کاهش یابد. این اقدامات در مجموع به سبکتر شدن ترازنامه مالی و افزایش انعطافپذیری مجموعه کمک کرده است.
کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری
در بخش تولید نیز مجموعهای از پروژههای اصلاحی اجرا شد. کاهش ضایعات، بازمهندسی فرآیندهای تولید، توسعه داخلیسازی قطعات راهبردی، استفاده بهینه از ظرفیت خطوط تولید و اجرای نظام قیمتگذاری هدف، از جمله اقداماتی بود که با هدف کاهش هزینه تمامشده محصولات دنبال شد.
همچنین اصلاح قیمت برخی محصولات موجب شد بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی از وضعیت زیانده خارج شوند و شرایط سودآوری شرکت نسبت به گذشته بهبود یابد.
توسعه محصولات؛ آغاز پوستاندازی سایپا
سال ۱۴۰۴ را میتوان سال آغاز نسل جدید محصولات سایپا نیز دانست. این شرکت علاوه بر عرضه و بهروزرسانی برخی محصولات، توسعه خودروهای جدید را با سرعت بیشتری دنبال کرده است.
یکی از مهمترین پروژههای محصولی، خودروی آریا است که نسخه بنزینی آن از اواخر تابستان وارد مرحله فروش و پیشفروش خواهد شد و نخستین خودروهای آن در پاییز به مشتریان تحویل میشود.
در کنار آن، نسخه پلاگین هیبرید آریا نیز بهعنوان نخستین محصول هیبریدی قابل شارژ توسعهیافته در گروه سایپا معرفی شده است؛ خودرویی که با برد حرکتی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر، میتواند آغازگر ورود جدی این خودروساز به حوزه فناوریهای نوین باشد.
همچنین عرضه محصولاتی نظیر پارسنوآ، وانت نیسان اکستند، نسخه ارتقایافته وانت ۱۵۱، سهند CNG، کشنده GX560، پیکاپ هانترپلاس، کامیونت فوتون M4 و توسعه همکاری با چانگان برای تولید محصولات جدید، بخشی از برنامه نوسازی سبد محصولات سایپا را تشکیل میدهد.
توسعه قوای محرکه و افزایش داخلیسازی
رونمایی از نسل جدید موتورهای ملی نیز از دیگر اقدامات مهم سایپا در سال جاری محسوب میشود. توسعه پیشرانههای داخلی با هدف کاهش وابستگی به نمونههای وارداتی و افزایش توان طراحی داخلی، بخشی از برنامه کلان این گروه برای ارتقای فناوری تولید خودرو به شمار میرود.
در کنار آن، داخلیسازی قطعات حساس و راهبردی مانند گیربکسهای اتوماتیک، توربوشارژر و برخی سامانههای ایمنی نیز با جدیت بیشتری دنبال شده است.
کیفیت، صادرات و تحول دیجیتال
سایپا در کنار اصلاح ساختار مالی، ارتقای کیفیت محصولات را نیز در اولویت قرار داده است. کاهش مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش، کاهش تعداد ایرادهای ثبتشده و افزایش رضایت مشتریان از جمله شاخصهایی است که روند بهبود آنها در سال جاری گزارش شده است.
از سوی دیگر، توسعه صادرات قطعات تولیدی شرکتهای زیرمجموعه نیز ادامه یافته و برخی شرکتهای گروه توانستهاند حضور پررنگتری در بازارهای صادراتی داشته باشند.
اجرای پروژه ERP و استقرار سامانههای یکپارچه مدیریتی نیز از دیگر برنامههایی است که با هدف افزایش شفافیت، بهبود تصمیمگیری مدیریتی و ارتقای انضباط مالی در حال اجراست.
چشمانداز پیشرو
مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۴ در گروه خودروسازی سایپا دنبال شده، نشان میدهد این شرکت تلاش کرده همزمان با مدیریت بحرانهای مالی، مسیر اصلاح ساختار، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و نوسازی محصولات را نیز پیش ببرد. عبور از چالشهای نقدینگی، ساماندهی تعهدات گذشته، کاهش هزینههای سربار، عرضه محصولات جدید و حرکت به سمت فناوریهای نوین، مهمترین محورهای برنامهای سایپا در سال جاری بوده است.
ادامه این روند، در کنار تثبیت شرایط مالی، توسعه همکاری با زنجیره تأمین، ارتقای کیفیت محصولات و عرضه نسل جدید خودروها، میتواند جایگاه سایپا را در صنعت خودرو کشور بیش از گذشته تقویت کرده و زمینه را برای ورود این خودروساز به دورهای تازه از رشد و توسعه فراهم کند.