آواتیس بزرگترین تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور است (ویدیو)

محمدرضا حلوائی، رئیس هیئت مدیره مجموعه آواتیس درخصوص فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: از سال ۱۳۷۸ فعالیت مجموعه آغاز شد. عمده فعالیت ما در زمینه آرایشی و بهداشتی است، واردکننده مواد اولیه و در حال حاضر توزیع کننده هستیم. ما مجموعه آواتیس که بزرگترین تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی کشور است ، را داریم.

حلوائی با اشاره به چالش های پیش رو کارآفرینان گفت: سال گذشته ، سال دومی بود که کارخانه به بهره برداری رسیده بود و کالاهای بسیاری را تولید کرده بودیم که بعد از نمایشگاه آرایشی و بهداشتی سال گذشته ، درگیر جنگ شدیم و چندین ماه فروش ما به صفر رسید و بعد از سه ماه باهر سختی که بود ، فعالیت خود را شروع کردیم.

رئیس هیئت مدیره مجموعه آواتیس با اشاره به اینکه یکی از راه حل های ما برای گذر از این سختی باز کردن کانال های مختلف فروش بود و در زمینه های مختلف شروع به فروش محصولات کردیم، بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات ما شرایط جنگی است که در آن هستیم زیرا ما نیاز داریم بخشی از مواد اولیه را از اروپا یا دیگر کشورها وارد کنیم. بحث تخصیص ارز یکی دیگر از مشکلات ما است و ممکن است چندین ماه زمان ببرد تا به نتیجه برسد. از طرفی مرزهای جنوبی کشور دچار مشکل هستند و برخی مواقع مواد اولیه و محصولات بسته‌بندی با زمان طولانی تری به دست ما می‌رسد ، به هر حال روزهای سختی است و باید تلاش کنیم تا این روزها را بگذرانیم.

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