عرضه برق بدون محدودیت به صنایع بیش از دو برابر شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای تأمین پایدار برق صنایع در سال جاری اظهار کرد: با وجود آسیب‌دیدگی و خروج از مدار حدود *۴۷۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های صنایع*، برنامه مدیریت مصرف بخش صنعت در سال جاری نسبت به سال گذشته *یک ماه دیرتر* آغاز شد.

وی افزود: از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون، میزان برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته *۱۱ درصد افزایش یافته است*؛ آماری که نشان می‌دهد وزارت نیرو، تأمین برق بخش تولید و صنعت را با وجود محدودیت‌های موجود، در اولویت قرار داده است.

* تنها ۳۱۰۰ مگاوات از تعهد ۱۰ هزار مگاواتی صنایع محقق شده است*

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تکالیف قانونی صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: براساس *ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق*، صنایع انرژی‌بر مکلف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به احداث *۱۰ هزار مگاوات نیروگاه* اقدام کنند؛ با این حال، تاکنون حدود *۳۱۰۰ مگاوات* از این ظرفیت وارد مدار شده است.

رجبی مشهدی تأکید کرد: برای رفع کامل محدودیت‌های برقی صنایع، ضروری است ظرفیت باقی‌مانده نیروگاهی با *قید فوریت* احداث و عملیاتی شود. تحقق این تکلیف قانونی می‌تواند ضمن افزایش پایداری شبکه، وابستگی صنایع بزرگ به برق شبکه سراسری را در دوره‌های اوج مصرف به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

* ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت*

وی از افزایش چشمگیر ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع خبر داد و گفت: در سال جاری، با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی جدید، ظرفیت عرضه برق غیرقابل قطع در *تابلوهای برق سبز، برق آزاد و گواهی صرفه‌جویی انرژی* نسبت به سال گذشته *بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است*.

به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در افزایش تأمین برق صنایع و کاهش محدودیت واحدهای تولیدی داشته و امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تری را برای ادامه فعالیت صنایع فراهم کرده است.

رجبی مشهدی همچنین به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت اشاره کرد و افزود: به‌منظور هماهنگی بیشتر و اولویت‌بندی تأمین برق صنایع، در تاریخ *اول تیرماه ۱۴۰۵* تفاهم‌نامه‌ای در سطح معاونان وزیر میان وزارت نیرو و وزارت صمت به امضا رسید.

وی ادامه داد: همچنین در نشست مشترک *۲۷ تیرماه ۱۴۰۵* که با حضور وزرا و معاونان مرتبط در وزارت صمت برگزار شد، تصمیمات مهمی برای سامان‌دهی مصرف برق صنایع و افزایش تأمین انرژی بخش تولید اتخاذ شد.

*برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی*

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: براساس توافق انجام‌شده در این نشست، مقرر شد وزارت صمت برای *ابطال پروانه بهره‌برداری صنایع دارای دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز* اقدام کند. همچنین این وزارتخانه همکاری لازم را برای تسویه بدهی صنایع بدهکار به شرکت توانیر انجام خواهد داد.

رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، وزارت نیرو نیز متعهد شده است با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های جدید، *۴۰۰ مگاوات برق مازاد بر سقف مصرف تعیین‌شده* به صنایع اختصاص دهد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش تولید و کاهش محدودیت‌های بخش صنعت کمک کند.

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