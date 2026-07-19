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مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان به ایلنا خبر داد:

راه‌اندازی اولین قطار ترانزیتی مستقیم پکن–ایران–هرات

راه‌اندازی اولین قطار ترانزیتی مستقیم پکن–ایران–هرات
کد خبر : 1815342
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مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان از راه‌اندازی نخستین قطار ترانزیتی مستقیم در مسیر پکن–ایران–افغانستان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی شرق کشور و افزایش سهم ایران در حمل‌ونقل بین‌المللی کالا عنوان کرد.

مصطفی رضایی، مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: برای نخستین‌بار یک محموله ترانزیتی به‌صورت مستقیم از چین و بدون تخلیه و بارگیری مجدد در طول مسیر، از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان منتقل شده است.

وی افزود: این محموله شامل تخته‌های MDF به وزن ۵۰۰ تن است که از مبدأ پکن روی شبکه ریلی چین بارگیری شد، پس از عبور از ترکمنستان وارد شبکه ریلی ایران شد و سپس از طریق کریدور ریلی خواف–هرات به ایستگاه روزنک در ولایت هرات رسید. 

مدیر کریدور ریلی ایران - افغانستان تاکید کرد: این نخستین ترانزیت مستقیم ریلی در مسیر پکن–هرات از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

رضایی با اشاره به مزیت‌های این مسیر گفت: انتقال این محموله با استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی دریایی و ریلی، نسبت به مسیرهای متداول گذشته، زمان و هزینه حمل‌ونقل را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و موجب افزایش رقابت‌پذیری این کریدور در جابه‌جایی کالا شده است.

مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان اظهار داشت: راه‌اندازی این قطار نشان می‌دهد کریدور خواف–هرات وارد مرحله توسعه عملیات تجاری و ترانزیتی شده است. هرچه حجم بارهای عبوری از این مسیر افزایش یابد، جایگاه ایران به‌عنوان حلقه اتصال شرق آسیا، آسیای مرکزی و افغانستان در شبکه ترانزیت منطقه تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه این کریدور علاوه بر تنوع‌بخشی به کالاهای ترانزیتی، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان را نیز فراهم می‌کند و با کاهش هزینه‌های لجستیکی، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان در دو کشور اثرگذار باشد.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه این مسیر ادامه داد: کریدور ریلی خواف–هرات قابلیت جذب انواع بارهای ترانزیتی را دارد و در صورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند به یکی از مسیرهای مهم اتصال چین، آسیای مرکزی، ایران و افغانستان تبدیل شود.

اخیرا مدیر عامل شرکت راه‌آهن کشور به ایلنا خبر داد که شرکت ایرانی توسعه شبکه ریلی افغانستان و ساخت خط آهن هرات- مزار شریف را به ازای سرمایه گذاری در معادن این کشور را آغاز کرده‌اند. 

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