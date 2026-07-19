نوری: ۳۰ همت به حساب گندمکاران واریز شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهوری و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر طی روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.