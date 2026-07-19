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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1815298
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۰ هزار و ۴۶۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۱۱۳ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۰ هزار و ۴۶۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۹ هزار و ۱۰۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۱۱۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۵۶۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۹۷۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۶۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۲۰۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۱ هزار و ۱۴۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۰ هزار و ۲۳۴ تومان است.

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