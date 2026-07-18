اخبار منتشرشده درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی هیچ سندیتی ندارد

به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بارها تأکید کرده‌ام که اینترنت یک حق همگانی است و اهتمام دولت همواره معطوف به تلاش برای اتصال مستمر آن بوده و هست.