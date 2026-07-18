نشست شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد
شصت و ششمین جلسه شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز (شنبه 27 تیرماه) به میزبانی سازمان نقشهبرداری کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در آغاز این نشست، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رهنمودهایی برای پیشرفت فعالیتها در این موقعیت زمانی مطرح کرد.
در ادامه، دستور کار شورای معاونان مطرح شد و در خصوص موارد آن، بررسی و تصمیمگیری شد.
سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، نیز در این نشست با تأکید بر نگاه برنامهمحور این سازمان، گزارشی از مهمترین فعالیتهای سازمان ارائه داد.
در این گزارش به مواردی از جمله اخذ مجوز ممیزی افتا برای یک دوره سه ساله، تعاملات با معاونان و امور سازمان برنامه و بودجه کشور، کاربردیکردن SDI، حضور در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استانها، بازنگری نقشههای 1:25000، نظارت بر قراردادهای تهیه نقشه 100 شهر فاز سوم سرشماری ثبتمحور مرکز آمار ایران، ایجاد پایگاه داده مکانی مدارس کشور در بستر SDI با استفاده از دادههای مکانی مبتنی بر کدپستی و نقشه پایه ملی (Base Map) و ضرورتهای آن، اشاره شد.
پس از این گزارش، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دستورهای لازم را در خصوص حمایت از نقشه پایه ملی و بازنگری نقشههای 1:25000 برای کاربردیکردن این موضوعات در کشور صادر کرد.