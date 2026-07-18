۳۰ همت به حساب گندمکاران واریز شد/ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری با بیان اینکه خرید گندم تا امروز -۲۷ تیر ماه - از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده است، گفت: با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ همت دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهوری و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.