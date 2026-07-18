وزیر جهاد کشاورزی:
۳۰ همت به حساب گندمکاران واریز شد/ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا کنون ۶ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع تا کنون ۹۳ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری با بیان اینکه خرید گندم تا امروز -۲۷ تیر ماه - از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده است، گفت: با هماهنگیها و پیگیریهای انجام شده امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ همت دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیسجمهوری و هماهنگیهای انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.