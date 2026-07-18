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پیام مدیرعامل بیمه البرز به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این شرکت

پیام مدیرعامل بیمه البرز به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این شرکت
کد خبر : 1815072
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مدیرعامل بیمه البرز در پیامی به مناسبت بیست و هشتم تیر ماه، سالروز تأسیس این شرکت، ضمن گرامیداشت نزدیک به هفت دهه توانگری مالی و خدمات‌رسانی، از ایستادگی همکاران و نمایندگان در استان‌های جنوبی کشور در شرایط نبرد تحمیلی تقدیر کرد و از تمرکز راهبردی این شرکت بر پشتیبانی از تولید و صنایع ملی به عنوان پادزهر اصلی جنگ اقتصادی خبر داد.

 

 

به گزارش ایلنا؛ مدیرعامل بیمه البرز در پیامی به مناسبت بیست و هشتم تیر ماه، سالروز تأسیس این شرکت، ضمن گرامیداشت نزدیک به هفت دهه توانگری مالی و خدمات‌رسانی، از ایستادگی همکاران و نمایندگان در استان‌های جنوبی کشور در شرایط نبرد تحمیلی تقدیر کرد و از تمرکز راهبردی این شرکت بر پشتیبانی از تولید و صنایع ملی به عنوان پادزهر اصلی جنگ اقتصادی خبر داد.

در این پیام آمده است: «همکاران متخصص، نمایندگان صبور، کارگزاران دلسوز و سهامداران ارجمند خانواده بزرگ بیمه البرز؛

بیست و هشتم تیر ماه، شصت و هشتمین سالروز تاسیس شرکت بیمه البرز، تجلی نزدیک به هفت دهه اصالت، توانگری مالی و صیانت از سرمایه های کلان ملی است.

این جایگاه راهبردی و پیشگامی در صنعت بیمه، پیش و بیش از هر چیز، حاصل مجاهدت شبانه روزی بدنه اداری، دانش فنی کارشناسان و تلاش بی وقفه شبکه فروش، نمایندگان حقیقی و حقوقی و کارگزاران شریفی است که به عنوان بازوان کارآمد و خط مقدم ارتباط با جامعه، بسترسازِ اعتماد پایدار بیمه گذاران شده‌اند.

امروز، شصت و هشتمین سالگرد این آغاز، با برهه‌ای حساس از تاریخ کشور همزمان شده است. ایران عزیز در ماه‌های اخیر و به ویژه در روزهای گذشته در مناطق جنوبی، درگیر نبردی تحمیلی با استکبار آمریکا است؛ نبردی که شریان‌های اقتصادی و زیرساخت‌های کلان ما را هدف قرار داده است.

در این میان، صمیمانه‌ترین درودها و مراتب تقدیر اداری خود را روانه پیشگاه همکاران، نمایندگان و کارگزاران استوار و فداکارم در استان‌های جنوبی کشور می‌کنم. شما عزیزان در میانه مخاطرات این روزهای جنگ، با حفظ انضباط اداری، مدیریت هوشمندانه ریسک و تداوم بی‌وقفه زنجیره خدمات، ثابت کردید که کارآمدی فنی، خود سنگری محکم در حراست از امنیت روانی و اقتصادی جامعه است. به استقامت سازمانی شما در این شرایط سخت، صمیمانه فخر می‌ورزیم.

با درک دقیق از آسیب‌های اقتصادی ناشی از این نبرد، بیمه البرز تمام مساعی و راهبرد عملیاتی خود را بر پشتیبانی همه‌جانبه از پروژه‌های تولیدی و صنعتی کشور استوار کرده است. ما اعتقاد راسخ داریم که پادزهر نهایی این نبرد تحمیلی، رونق تولید داخلی، صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ تاب آوری صنایع است. از این رو، در ماه‌های اخیر با تمرکز ویژه بر بخش کلانِ تولید، تمام توان کارشناسی را بر طراحی و عرضه محصولات نوآورانه بیمه‌ای معطوف کرده‌ایم.

این بسته‌های تخصصی با هدف کاهش بهای تمام‌شده ریسک برای تولیدکنندگان، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و پوشش مخاطرات زنجیره تأمین طراحی شده‌اند تا چتر حمایتی صیانت را بر سر کارخانجات، کارگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور بگسترانند. باور داریم که تحرک مجدد صنایع و تکوین پوشش‌های نوین بیمه‌ای برای چرخه‌های تولید ملی، حالِ اقتصاد ایران را خوب خواهد کرد و بیمه البرز در این جهاد صنعتی، تا پای جان در کنار جهادگران عرصه تولید خواهد ایستاد.

با گرامیداشت بیست و هشتم تیر ماه و قدردانی از همراهی استراتژیک سهامداران محترم و اعتماد پایدار بیمه گذاران گرامی، عهد می‌بندیم که با تکیه بر قدمت دیروز و رسالت فنی امروز، شانه به شانه مردم نجیب و صنعتگران غیور ایران تا ثبات کامل اقتصادی ایستادگی کنیم.

نیما نوراللهی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه البرز»

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